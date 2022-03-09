洗面奶如何选？关键看成分表

人民网北京3月9日电 （记者乔业琼）作为每天早晚洗脸必需，洗面奶的好坏事关皮肤屏障的清洁。但是市面上那么多种洗面奶，该如何选择呢？上海市疾控中心表示，选洗面奶不能只看广告，关键要会看成分表。

洗面奶的作用原理

洗面奶的作用是清除皮肤上的污垢，使皮肤保持清爽、洁净的状态。一般来说，洗面奶是由油相物、水相物、部分游离态的表面活性剂、营养剂等成分构成的乳液状产品。

根据相似相溶原理，洗脸时油相物可以溶解面部脂垢；水相物则可以溶解脸上水溶性的汗渍污垢。此外，洗面奶中部分游离态表面活性剂具有润湿、分散、发泡、去污、乳化等作用，是洁面产品中的主要活性物。

目前市场上的主流洁面产品包括皂基型和氨基酸型两大类，从清洁能力上来说，皂基洗面奶一般要强于氨基酸洗面奶。但是由于年龄、生活环境和肌肤状况的不同，清洁力并不再是选择洁面产品的唯一标准，需要结合肌肤状况选择适合自己的洁面产品。

根据肤质选择适合的洗面奶

如果在成分表的原料中出现硬脂酸、棕榈酸、肉豆蔻酸、月桂酸中的一种或几种，且同时出现氢氧化钠或氢氧化钾或三乙醇胺，那么这个洁面产品基本上可以判断为皂基型洗面奶。如果在上述成分的基础上还辅有油脂、甘油、丁二醇等保湿剂成分，那么一般来说，这样的洗面奶会比单纯的皂基洗面奶温和一些。

如果在成分表的原料中看到桂酰肌氨酸钾、椰油酰肌氨酸钠、椰油酰基肌氨酸 TEA 盐、椰油酰谷氨酸钾、椰油酰甘氨酸钾等原料中的一种或几种，并且这些氨基酸型表面活性剂的排序靠前，那么此产品基本上可以判断为氨基酸洗面奶。

需要提醒大家的是，在成分表中看到氨基酸型表面活性剂并不意味着这款产品就一定是氨基酸洗面奶。毕竟现在市场上有一些产品打着氨基酸洗面奶的旗号，实际上仅仅是在配方中添加了很少量的氨基酸型表面活性剂。

皂基型洗面奶的最大特点就是清洁力度比较强，更容易带走皮肤上的灰尘和污垢。对于油性肤质或者是角质层偏厚的人群来说，用皂基洗面奶是比较合适的，用它洗完脸以后，会感到脸上很清爽。

相比之下，氨基酸类的洗面奶清洁力度就没有那么强了，但是它对皮肤的刺激性比较小，不会伤害到角质层，也不容易引起过敏，更适合中性肤质和干性肤质使用。

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