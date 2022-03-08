如何保护口腔健康？合理饮食很重要

人民网北京3月8日电 （记者乔业琼）口腔溃疡、牙周炎、龋病……这些口腔疾病让很多人都深受其害。如何预防口腔疾病？中疾控推荐平衡膳食模式，饮食多样均衡，尤其是多吃五谷杂粮、蔬菜水果等富含维生素、矿物质、膳食纤维的食物，有利于牙齿的发育，预防龋病、牙周病、牙酸蚀症和口腔癌等口腔常见病。此外，还要做到：

远离添加糖。添加糖不仅存在于饮料、糖果、蛋糕、饼干、甜点、蜂蜜、糖浆、蜜饯等甜味零食，还可能隐藏在“不甜”的加工食品中，如番茄酱、酸奶、咖啡、膨化食品、芝麻糊、核桃粉、话梅等等。值得注意的是，很多市售婴儿食品是高度加工的产品，添加糖含量高，因此要警惕不小心吃掉的添加糖。

少喝碳酸饮料，避免牙齿损伤。通常pH值是反映酸碱度的直接指标，牙釉质脱矿的临界pH为 5.5，碳酸饮料、柑橘类酸性食物pH值低、含糖量较高，可将口腔pH值降低至釉质脱矿的临界pH值以下，对牙齿表面造成直接腐蚀、破坏，从而引发酸蚀症。另外，这些食物还可以通过微生物发酵糖产生酸性物质，导致牙釉质中的矿物质溶解，引发龋病。

减少烟酒槟榔。吸烟是引起口腔癌的主要危险因素，90%以上的口腔癌患者是吸烟者，因为烟草与烟气中含有多种有害物质可导致和促进癌症发生。饮酒容易引发的口腔癌主要有舌癌与口底癌，因为酒与舌和口腔底部的黏膜反复接触，引起黏膜烧伤并增加对致癌物质的吸收。酒精含量越高，致癌的危险性越大。“槟榔果”已经被世界卫生组织列为一级致癌物，咀嚼槟榔是口腔癌的重要危险因素。

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