谨慎办理预付卡 三八妇女节谨防美丽陷阱

一年一度的“三八”国际劳动妇女节到来，这也是商家们纷纷推出春季新品的黄金时间，线上线下各大购物平台都围绕妇女节这一主题打折促销。

甘肃省市场监管局微信公众号近日提醒广大女性消费者，面对节日促销需理性对待，谨防美丽陷阱。

女性消费的化妆品、服装鞋帽、箱包皮具等都是商家促销的重头戏。甘肃市场监管部门建议，消费者在购买此类商品时，选择有经营资质且信誉良好的商店，不要盲目相信商家宣传或导购介绍，要了解清楚所购商品的详细信息，包括生产商的名称和地址、产品型号或规格、产品成分、执行的产品标准、安全类别、生产批号等。

“谨慎办理预付卡。”甘肃市场监管部门还提醒，女性消费者在办理美容、健身等预付卡时务必要充分了解商家的经营状况和市场信誉；务必要了解清楚所办卡的使用说明、优惠条件、退换卡方式、附加条款、违约责任等；务必要以书面方式约定服务内容和要求，不要听信口头承诺。若确需办卡，卡内的充值金额不宜过高。持卡消费时，确认消费金额和卡内余额是否一致，索取消费凭证。

另外，网络购物尽量选择专业性强、信誉度高的购物网站；重视交易安全，注意保护个人隐私，不要见码就扫，最好选择有第三方担保的购物平台付款。

在签收快递物品时，务必开箱验货，若遇到不符合实际消费情况时应当面拒签；尽量保存好购物聊天记录、广告宣传截图、消费凭证等维权依据。（记者孙红丽）

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