2022年低碳环保可持续发展论坛在沪举办

3月3日，2022年低碳环保可持续发展论坛暨康师傅无标签产品发布会在上海举办。

会上，中国饮料协会理事长张金泽表示，新形势下，食品饮料企业要用新思路、新技术打造新业态，用安全、营养和高质量的产品满足消费需求，共同推动行业健康、可持续、高质量发展。

上海市消费者权益保护委员会副秘书长唐健盛应邀出席会议，并就“可持续发展理念造就消费趋势”做了主题分享。他表示：“碳中和”等可持续发展理念有望成为新的消费时尚与消费趋势，消费者对于减碳概念产品的新需求将推动更多消费产品的创新和迭代。

作为食品饮料消费领域主要的包装形式之一，PET瓶的循环回收利用备受关注。在此次会议上，康师傅饮品推出了践行低碳理念的无标签PET瓶包装，并加速推动了包括饮料瓶身、标签、外包装等多环节中的全链路塑料管理，将碳盘查范围拓展到了上游原材料端和下游渠道伙伴端，为全面减碳打好扎实的基础。

康师傅控股行政总裁陈应让表示，推出无标签饮品，是康师傅“家园常青、健康是福”可持续发展战略的又一个新尝试。未来，康师傅将持续对减碳路径做出多元化探索，履行企业社会责任，以“无标签、更减碳”的实践作法，为全球可持续发展提供中国智慧和中国方案。