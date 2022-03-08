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为医药工业发展打造新引擎（国是之窗）

全国人大代表、齐鲁制药集团总裁  李  燕

2022年03月08日08:17 来源：人民网－人民日报海外版

　　医药工业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业，是健康中国建设的重要基础。近年来，在各方共同努力下，我国医药工业取得了突出成绩，产业创新取得新突破，大量传统制药企业加快创新转型，在研新药数量跃居全球第二位，医疗器械、制药装备、生产用耗材等领域的一批高端产品填补了国内空白，创新药国际注册也取得突破性进展，企业开展国际合作能力不断增强。

　　“十四五”时期，医药工业发展的内外部环境面临复杂而深刻的变化，在已取得的成绩基础上，需加快解决制约行业发展的一些突出问题，尤其是技术创新方面，我们仍存在前沿领域原始创新能力不足、产学研医协同创新体制机制有待完善等问题。对此，应加强产业发展中长期规划，制定明确科学的创新链、产业链路线图和时间表，持续健全创新体系，完善产业创新生态，为医药工业发展打造新引擎。

　　进一步强化企业创新主体地位。分领域培育优质市场主体，支持重点骨干医药企业创新发展，提升市场竞争力和可持续发展能力，形成一批国际化程度高、全球布局发展的大型制药公司。加强产学研医技术协作，支持医药创新企业加强与科研机构、高校等开展合作，大力推进创新产品的开发和产业化。

　　（本报记者 廖睿灵整理）

(责编：孙红丽、杨迪)


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