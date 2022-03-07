“第三孩免费上幼儿园”必要而且可行

实行三孩政策以来，一些年轻人生育意愿和生育率不高的问题，引起各界高度关注。全国政协委员、首都医科大学附属北京天坛医院神经外科主任医师张俊廷对三孩政策背景下如何提高生育意愿十分关切。他建议各地因地制宜地出台相关政策，降低生育成本，倡导第三孩免费上幼儿园，同时鼓励一些大企业、单位提供免费的托育服务。

为应对愈来愈深度的老龄化发展趋势，国家已放开二胎、三胎生育政策，但生育率却并未出现预期中的增长，反而持续呈下降趋势。去年我国人口净增长仅为48万，自然增长率为0.34‰，这已引发国人的关注与讨论。本次全国两会，政协委员张俊廷提出“第三孩免费上幼儿园”建议，契合国情、反映民声，不失为接地气的可行建议。

剖析生育率下滑成因，固然有育龄妇女规模下降、年轻人追求个人享乐等因素，但由职场竞争、生活压力和子女养育成本等多方掣肘而导致的生育愿望低迷，却是关键性内因。激发年轻群体生儿育女愿望，就当对包括婚嫁、生育、养育、教育、就业、安居等在内多个方面支持举措统筹考量，以提升人们生育愿望、养育能力和幸福指数。

应该说，当下各地都在为提高生育率献计献策、排忧解难，密集出台了各种激励性、补贴性和福利性政策。比如发放生育津贴、延长男女产假、减免相关税收等，旨在降低生育成本，减轻经济负担，提升生育意愿。让第三孩免费入幼儿园，并进而搞好托育服务问题，则是最为现实、最为必要和最具可行性的优惠举措。

就孩子的养育教育成本而言，婴幼儿时期的管护负担可谓相对较重。这不仅缘于婴幼儿孩子的体质羸弱，需要精心和专业的呵护，还在于其对人力监护成本的特别需求。比如雇请月嫂、保姆，送孩子入托、进幼儿园等。

张俊廷委员在调研中发现，很多民营幼儿园费用相对较高，导致很多家庭顾念经济支出而不愿多要孩子。尤其是那些双职工家庭，大多是把老人接过来带孩子，带一个尚可，若带两个、三个，老人就很辛苦。就算为了双方父母的健康与幸福，年轻人也不愿意再继续生子。如果由政府出面给生育三孩的家庭予以经济补贴，抑或是让第三孩免费上托儿所、幼儿园，既可减轻年轻人的育儿成本，也可缓解祖辈带孙的负担，这就会让生育者消除顾虑。

减轻子女教育成本，一直是民众呼声和民生诉求。国家施行九年制义务教育，给普通百姓带来实实在在获得感、幸福感。随着经济社会发展进步，近年来又有声音提出将义务教育阶段延长至12年，即将3年幼儿园纳入。但由于义务教育具有普及、免费和强制等特点，各界对此意见不一，仍在研究论证。也就是说将全国幼儿纳入义务教育的“条件不成熟”，这实际上也反映出受财力所限。

将“第三孩免费上幼儿园”作为鼓励性政策，既可让生育者经济“减负”，从而调动其生育积极性；也可缓解由“一刀切”免费入园带来的国家财政压力。更为重要的，此举对于生育第三孩家庭，有着财力和人力的双重减负意义。当然，鉴于各地经济发展状态的不平衡，推行此项优惠政策还需实事求是、量力而行。