专家：建议尽快为老年人及高风险人群进行加强免疫

“我建议老年人，尤其是高龄的老年人，要尽快接种疫苗。”中华预防医学会副会长梁晓峰5日在广州称，奥密克戎变异株传播力的确比较强，对老年人风险较大。从周边城市的经验和教训来看，他建议老龄人口比例高的城市的老年人尽快接种新冠疫苗。

当天，新冠病毒疫苗序贯加强免疫接种实施研讨会在广州举行。来自公共卫生领域和疫苗行业的专家们围绕《新冠病毒疫苗序贯加强免疫接种实施方案》解读，不同技术路线新冠病毒疫苗临床研究及加强免疫效果评价等内容展开交流和探讨。

目前，多个省市已相继启动新冠病毒疫苗序贯加强接种工作，广东省部分市也已开展序贯加强免疫接种工作。

序贯加强免疫接种，是指采用与基础免疫不同技术路线的疫苗，按照一定的时间间隔和剂次，进行加强免疫接种的一种策略，主要是为了进一步提高疫苗预防效果，并降低不良反应风险发生。

对于常规的、容易对付的病毒或疾病，一般使用单一技术路线的疫苗即可，但对于像新冠病毒这样变异性强、难以对付的病毒，可采用序贯加强免疫的方式。

梁晓峰表示，国家卫生健康委已开始部署序贯加强免疫接种，同源加强免疫和序贯加强免疫，都能够进一步提高免疫效果，开展加强免疫工作具有重要的现实意义。

中国疾控中心免疫规划中心主任医师余文周当天通过视频称，不同技术路线的疫苗各自具有不同的免疫诱导性，将2种或2种以上不同类型的疫苗按时间先后进行序贯免疫接种有可能克服单一疫苗的不足，有可能诱导全面的保护性免疫，从而获得理想的免疫效果。

“目前有证据表明新冠病毒灭活疫苗和腺病毒载体疫苗需要进行加强免疫。”余文周称，序贯免疫可以提高体液免疫应答水平，尤其是细胞免疫应答水平。序贯免疫已被用于HIV、HCV、HSV和HBV的疫苗开发应对相应传染病。

“随着病毒变异毒株的全球大面积出现，未来新冠疫苗在所难免出现混合接种，而序贯免疫接种计划有利于应对病毒变异，改善对疫情大面积流行的控制。”余文周称，序贯免疫将为接种“加强针”计划提供更灵活的机会，有助于加快全球新冠疫苗接种。

广东省预防医学会疾病控制首席专家郑慧贞围绕“广东省新冠疫苗序贯加强免疫接种方案”作了报告，介绍了广东省新冠病毒疫苗接种的有关情况，根据该省免疫规划的实际情况，强调了序贯加强免疫的安全性和有效性。

在当前全球新冠肺炎疫情持续发展的大背景下，新冠病毒变异毒株加速传播，广东省“外防输入、内防反弹”仍然面临着较大压力。与会专家称，接种新冠病毒疫苗仍是防控新冠肺炎最有效、最安全、最经济的措施，加强免疫对于保护易感人群、有效遏制疫情传播具有重要意义，建议尽快为老年人及高风险人群进行加强免疫。(蔡敏婕 何宇航)