世界青光眼日：警惕青光眼“偷”走你的视力

3月6日是世界青光眼日。作为不可逆的致盲性眼病，青光眼常常在不知不觉中“偷”走人们的视力。近些年，青光眼已不再是老年人的“专利”，越来越多的年轻人也开始患上这种眼病，青光眼的防治不容忽视。

“青光眼是一组以特征性视神经萎缩和视野缺损为共同特征的疾病，病理性眼压增高是其主要危险因素。”中南大学湘雅三医院眼科主任医师熊炜介绍，眼球后面有一根视神经，视神经像“电线”一样，将看到的外界物象传送到大脑的视觉中枢。青光眼是眼压升高超过了视神经所能耐受的眼压限度，使视神经纤维逐渐丢失，从而失去传递外界信息的功能，导致视野丧失，最终引起失明的一种不可逆转的致盲性眼病。

熊炜医生表示，青光眼患者会出现眼胀、眼痛、视物模糊或视力下降、视野缺损、虹视等临床表现。早期的青光眼可无明显症状，往往患者因视物模糊而就诊时，病变已发展到中晚期。目前，任何治疗方法都无法逆转青光眼病情，也无法使受损的视神经恢复正常。因此，当出现青光眼临床表现时，应及时就诊眼科，早期筛查、诊断和治疗，才能减少视功能的损害。

“青光眼可能发生在任何年龄阶段。”熊炜医生提示，以下人群是青光眼的高危人群：年龄超过35岁的人群、高度近视及高度远视患者、糖尿病患者、有青光眼家族史者、有眼外伤病史或其他眼病史者、心血管疾病患者、性情急躁或忧郁者。

对于青光眼的预防，熊炜医生建议，保持健康生活方式，情绪稳定，心情愉悦；科学用眼，避免眼疲劳，减少在黑暗环境中长时间使用电子产品，避免刺眼光线损伤眼睛；40岁以上人群每年宜测量1次眼压；白内障、虹膜炎等患者要尽早治疗，以免引起继发性青光眼。