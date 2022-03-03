豆奶产业新机遇 《豆奶营养健康与消费共识》项目启动

近日，由中国食品工业协会发起，国家公众营养改善项目办公室、国家食物与营养监测评价中心联合举办，达利食品集团协办的2022中国豆奶产业营养健康发展论坛（以下简称“豆奶产业论坛”）在京召开。会上对我国居民营养现状进行了全面解读，进一步明确了豆奶产业对于国民膳食健康的意义。

会上，《豆奶营养健康与消费共识》项目启动。该项目在豆本豆的全力支持下，将围绕“大豆食品在膳食指南中占有重要地位”“豆奶保留全豆的营养，乳剂豆奶更易被吸收利用”“全豆工艺大豆食品更为健康，适用于各人群”“我国居民膳食大豆摄入不足，豆奶是促进人群消费的重要抓手”以及“每日两杯奶，豆奶加牛奶”五方面进行深入研究，并在7月份后完成发表。

近些年，“健康”越来越成为大家关注的话题。随着生活水平的提高，人们更加重视膳食均衡和营养摄取，兼具了营养功能属性与休闲属性的豆奶，成为当下值得观察的消费产品之一。数据表明，在动物蛋白摄取充足的前提下，国民大豆蛋白摄入量并不乐观。《2016中国居民膳食指南》建议人均每天摄入25-35g大豆及大豆制品，但实际上当前人均摄入水平不及推荐量一半，处于较为严重的失衡状态。

国家公众营养改善项目主任、中国大健康产业联盟主席于小冬认为，在满足国民更高质量的健康要求和不同层次的营养平衡中，豆类皆有用武之地。而豆奶作为符合现代消费习惯和需求的精加工产品，并且诞生了诸如豆本豆等高价值品牌，无疑是实现健康膳食的优质选择。

中国工程院院士、江南大学未来食品科学中心主任陈坚称，植物基食品以植物蛋白替代动物蛋白为主要手段，已经成为消费者基于追求个人健康及关注全球生态的一种潮流生活方式，同时，相对动物奶而言，植物奶具备低热量、低脂肪、高膳食纤维等明显优势。

而豆奶作为植物奶的重要组成部分，有很多得天独厚的“可取之处”。据统计，从2011年到2017年，我国豆奶销售额从50.8亿元提升至90亿元，年复合增长率约为10%。近年来，随着植物奶市场的爆发式增长，豆奶行业的市场前景更加被看好。陈坚在会上分享的数据显示，2019年中国植物奶市场规模达536.9亿人民币，其中豆奶规模超过百亿。

国家卫健委食品安全标准与监测评估司原副司长、国家国民营养健康指导委员会办公室原副主任张志强表示：“健康事业和食品产业融合，可以催生健康产业的新业态、新模式。在国家层面提出的国民营养计划中，特别提出要以优质植物蛋白为主要营养基料，开展双蛋白工程，而豆奶就是重要的植物蛋白食品。”

达利食品集团副总裁田元昕表示，达利食品成立33年来，一直致力于为国民营养提供更健康的解决方案，2017年应需推出豆本豆豆奶，以“国民营养科学践行者”为品牌理念，迄今已经形成产品矩阵。（张鑫）