《2022年国家医疗质量安全改进目标》发布 新增降低非计划重返手术室再手术率等目标

人民网北京3月3日电 （记者张文婷）医疗质量是医院生存和发展的生命线，持续改进医疗质量，保障医疗安全，为人民群众提供安全、优质的医疗服务是医院质量管理的核心任务，也是深入推进公立医院高质量发展的重要工作内容。近日，国家卫健委发布《2022年国家医疗质量安全改进目标》（以下简称《改进目标》），根据2021年度国家医疗质量安全报告数据中体现的突出薄弱环节，今年新增了“感染性休克集束化治疗完成率、非计划重返手术室再手术率”2个国家医疗质量安全改进目标。

从2021年起，国家卫健委推出“国家医疗质量安全改进目标”，以目标管理的模式推进各级各类医疗机构不断改善医疗质量，加大医疗安全管理力度。

国家卫健委相关负责人表示，随着行业发展和工作推进，医疗质量安全情况每年都会出现一定程度的变化。特别是国家医疗质量安全目标发布后，行业针对性的开展改进工作，部分薄弱环节和突出问题在1年内得到明显改善，相关改进工作进入良性轨道。同时，也有一些新的问题和薄弱环节暴露出来，成为需要关注的重点。为了充分发挥目标对行业的引导作用，指导行业精准开展改进工作，需要根据医疗质量安全变化情况，国家卫健委按年度针对性制定发布目标，推动医疗质量安全工作实现精准改进。

2022年目标和2021年目标对比。制图：张文婷

此次发布的《改进目标》是2021年目标的继承与发展，两者均基于当前我国医疗质量安全领域的突出薄弱环节提出。2021年10项国家医疗质量安全改进目标中，有8项继续作为2022年目标，其余2项作为各专业质控工作改进目标继续推进，以保障相关工作的延续性。

国家卫健委相关负责人表示，未来将根据国家医疗质量安全变化情况和改进目标实现情况，按照继承与发展的原则，及时修订国家医疗质量安全改进目标，指导行业有针对性的持续开展质量改进工作。

国家卫健委要求，各级卫生健康行政部门要把推动目标实现作为年度工作重点，指导辖区内质控组织和各级各类医疗机构开展改进工作。各级各类医疗机构要积极创新工作机制和方式方法，推动机构内多部门、多学科协同工作，按照各目标核心策略制定符合本机构实际的管理组织架构、相关制度、工作机制和实施路径，建立激励约束机制，充分调动相关管理人员和医务人员积极性。