食“金”吞“银”安全吗？提醒：不选购配料含金银箔粉的餐点

近年来，一些含金（银）箔金（银）粉类物质（以下简称金银箔粉）食品，如金箔酒、金箔蛋糕、金箔冰淇淋等，在市场和网络平台上频频出现，成为消费噱头。

2022年1月29日，市场监管总局、国家卫生健康委、海关总署联合下发《关于依法查处生产经营含金银箔粉食品违法行为的通知》。《通知》指出金银箔粉不是食品添加剂，不能用于食品生产经营。明确食“金”吞“银”不符合我国食品安全法律法规及食品安全标准规定。

那么，怎样避免选购及食用含金银箔粉的食品呢？据据黑龙江省市场监督管理局微信公众号“龙江市场监管”消息，黑龙江省市场监督管理局近日提示，不选购外观亮闪闪，含并呈金银色泽的食品；不选购及食用标签中含可直接食用金银箔粉的食品；餐饮消费中，不选购菜单及配料含金银箔粉的餐点；避免选购宣传可延年益寿、具有治疗功效等含金银箔粉的食品。

市场监管部门指出，金箔冰淇淋、金箔糖果等含金银箔粉的食品，一方面满足部分人群“猎奇”心理和尝鲜的愿望，另一方面彰显食用者之“豪气”，助长了奢靡之风。同时，也为不法生产经营者创造了不菲的利益。

根据规定，食品生产者不得采购使用金银箔粉生产加工食品；食品销售者不得采购销售含金银箔粉食品；餐饮服务提供者不得制作售卖含金银箔粉餐食；不得进口含金银箔粉食品，已经进口的，立即停止销售；严禁网络平台内经营者销售含金银箔粉食品；严禁以食品添加金银箔粉为噱头宣扬奢靡享乐、拜金主义等违背社会良好风尚的广告宣传行为。

市场监管部门提醒，消费者如发现生产经营含金银箔粉食品的行为，可拨打“12315”热线电话投诉举报。