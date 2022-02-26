反广场舞神器、震楼神器……噪声扰民能否靠神器解决？

“看到路边跳广场舞的这群人没有，我数‘三二一’，按下这个键音乐直接停……”2月24日晚间，某购物直播平台上，主播正拿着一款“广场舞反击神器”向观众直播演示。

随着倒计时结束，音响果然没了声音，跳广场舞的人们一片哗然。“干扰成功，音响直接异常，在街对面跳的也可以干扰。”该主播称，市面上97%的广场舞音响都可以干扰。

近年来，广场舞成为很多市民热衷的健身方式，而广场舞噪声扰民的问题也一直备受关注，“反广场舞神器”应运而生。

《法治日报》记者了解到，“广场舞反击神器”就像一款小型手电筒，它本质是一个大功率遥控器，工作原理是通过散射或吸收红外光、改变目标的红外发射特性，来扰乱或破坏广场舞音响的使用效能。

“发射干扰信号时，没有光没有声音，隐蔽性很强，不会被人发现。干扰后音响会出现各种情况，比如关机、发出吱吱声等，不会损坏音响，如果音响不重启就一直恢复不了。”某网店客服说。

近日，网络上一条相关短视频引发热议。视频中，来自广西南宁的拍摄者李先生说着“开始了哦”，然后拿出“反广场舞神器”朝不远处广场上正在热舞的阿姨们一按，音响瞬间“哑了”。阿姨们围着音响调试无果，以为音响坏了，只好陆续离开。

“这些跳广场舞的阿姨，我忍了两三年，现在用这个办法才管得住她们。”李先生在接受媒体采访时说，他家楼下有一个几乎每晚都有人载歌载舞的广场，即使他家在30层，也被一浪更比一浪高的音响声打扰。他和邻居曾与阿姨们协商，也曾拨打报警电话，但均未能解决问题。为此，他决定在网上购买“反广场舞神器”来进行反击。

“广场舞是群众文化娱乐生活的重要载体，但如果不遵守相应制度造成了噪声污染，则涉嫌违法。”北京市京师(泉州)律师事务所律师艾泓强说，环境噪声污染防治法第五十八条规定，违反当地公安机关的规定，在城市市区街道、广场、公园等公共场所组织娱乐、集会等活动，使用音响器材，产生干扰周围生活环境的过大音量的，由公安机关给予警告，可以并处罚款。

今年6月5日即将施行的噪声污染防治法中更明确规定，在广场、公园等公共场所组织或者开展娱乐活动，应当遵守公共场所管理者有关活动区域、时段、音量等规定，采取有效措施，防止噪声污染；不得违反规定使用音响器材产生过大音量。同时，还增加了公共场所管理者的责任，规定公共场所管理者应当合理规定娱乐、健身等活动的区域、时段、音量，可以采取设置噪声自动监测和显示设施等措施加强管理。

那么，使用“反广场舞神器”干扰他人音响是否合法？艾泓强认为，使用“反广场舞神器”同样可能带来法律风险，主要还要看“神器”的性质，若该“神器”属于无线电信号的一种，就涉及无线电管理条例等规定，可能涉嫌违规使用。

安徽省宿州市公安局埇桥分局桃沟派出所民警杨俊楠处理过多起广场舞扰民纠纷。他告诉记者，对于在广场唱歌跳舞等娱乐健身活动中产生的噪声，公安机关会积极会同街道社区等部门开展教育劝导工作，争取生态环境、城管等部门的配合，开展联合治理。

生活中，除了广场舞噪声扰民问题，楼上楼下噪声问题也是影响邻里关系的重要因素，而震楼器便成了不少人的无奈选择。那么，这种“震楼神器”真能解决噪声问题吗，使用“震楼神器”是否合法？

据了解，震楼器即振动马达，早在2015年便有电商将其当作可以对付楼上楼下噪声的“神器”售卖。记者通过检索发现，目前售卖的店家仍不在少数。据客服介绍，设备通过接触地板或者天花板，可以将声音无衰减地传递到楼上或者楼下。

经记者调查，目前市场上卖的大部分“震楼神器”对楼上楼下都有效果，有小部分还可对隔壁使用。经过更新换代，“震楼神器”主要有三种：一种是木柄橡胶锤子，通过调整敲击方向，楼上楼下隔壁都可以听到；一种是共振音响，可以放置在地面或者用双面胶贴在天花板上；还有一种是配有主机、支撑杆、底座的震楼器，杆子高度3米左右，可调节。除第一种外，其他两种都可以通过遥控器等装置设定敲击模式、调节音量大小，即使不在家也可以远程操控。

通过客服发送的演示视频，记者发现这些“震楼神器”能够产生巨大的噪声，即使距离震源较远的房间仍能清晰地听到。在商品链接下方，有许多买家回复称，“邻居太烦人，晚上好好招待他们”，“震了好几天，楼上终于受不了”。

但值得注意的是，这种为了反抗邻居噪声污染的行为，也会给自己带来伤害。虽然有卖家称，一些“震楼神器”设有可以减少对自家影响的隔振板，但很多买家表示并没有什么用，“楼上听多大声你也要忍受多大声”，实则“伤敌一千，自损八百”。

对此，北京市凯亚律师事务所律师赵天萍认为，使用“震楼神器”涉嫌违法，这种设备的目的就是制造噪声、互相报复。环境噪声污染防治法第六十一条规定，受到环境噪声污染危害的单位和个人，有权要求加害人排除危害；造成损失的，依法赔偿损失。

“邻里间应当和睦相处、相互理解，对因噪声产生的纠纷，应当通过理性方式进行沟通，协商解决。”赵天萍说，如果协商不成，也应固定证据，通过诉讼方式合法解决纠纷，使用“震楼神器”的行为非但不能彻底解决问题，还容易引发新的纠纷，使自己从受害人变为侵权人。

“‘震楼神器’的生产和流通往往都没有产品批文和许可证，因此销售这种设备也是违法的，而且卖家以‘噪声反击’为卖点，有违公共秩序和善良风俗。”赵天萍认为。

本报见习记者 张守坤

本报记者 陈 磊