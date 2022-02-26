齐心抗疫，为香港撑起一片蓝天

当前，香港第五波疫情来势汹汹，给市民安全健康和经济民生带来严重冲击，中央对此高度关注。新华社近日发表评论指出，在香港疫情最严峻关头，中央伸出有力援手，极大鼓舞了700多万同胞团结一心、战胜疫情的信心。香港正集聚起一股强大正能量，用勇气与希望为香港撑起一片蓝天。评论文章摘编如下：

中央及时支持是香港抗疫最大的底气与信心。华大基因华升诊断中心的第二套“火眼实验室”设备和第七批约125万剂科兴疫苗近日运抵香港；第一批内地支援香港抗疫流行病学专家组以及移动核酸检测车也已入港；连日来，对港蔬菜、鲜活食品和其他日用必需品的供应得到充分保障……这些正是中央给予香港抗疫的最大“定心丸”。

特区政府也不断通过自身努力多管齐下围堵病毒，竭尽所能提升检测、检疫、隔离、治疗等各方面的能力，并提升疫苗接种率，确保香港市民的生命安全和身体健康，确保香港的大局稳定。

面对如此严峻的抗疫形势，特区政府的当务之急是切实负起抗疫主体责任，认真贯彻执行“动态清零”策略，在借鉴内地行之有效的防疫经验基础上，针对香港实际情况采取更加精准有效的抗疫措施。特区管治团队需摈弃一切可能存在的消极犹疑心态，在“人民至上，生命至上”的理念下积极作为、充分动员，力争突破现阶段防疫抗疫各环节的瓶颈，实实在在为香港筑起健康屏障。

香港社会也需清醒认识到，目前最大的敌人就是病毒。所有人要同心同向，以对香港这个家负责任的主人翁态度，积极支持和配合抗疫工作。“人人为我、我为人人”，只有全社会共同努力，香港才能真正渡过难关。

可喜的是，香港社会正汇聚起风雨同舟、同心抗疫的强大动力。香港市民面对防疫限聚措施，表现出包容、理解和支持；立法会高效审议通过第六轮防疫抗疫基金申请，不少议员提出建设性意见；医护人员坚守岗位，在抗疫最前线默默守护民众健康和生活；爱国爱港政团社团及中资机构各尽所能为抗疫提供资源；不少企业慷慨解囊捐款捐物，全力协助抗疫大局。为抗疫贡献力所能及的力量，是香港当下最大的关键词。

更让人感动的是普通人的付出。服务基层市民的“抗疫义工队”志愿者、自发加入“抗疫的士专车”的司机、在社区检测中心帮忙维持秩序的义工，每个人都努力用自身的点滴光亮照耀他人。疫境面前，人性的光辉尤显伟大。

同心抗疫，共克时艰！香港抗疫最宝贵的是信心，最重要的是团结，最迫切的是行动。再大的困难，只要集中精力真抓实干，齐心携手全力以赴，就一定会呈现不一样的局面。在“爱国者治港”的新时代，在中央关心支持和社会上下众志成城的努力下，相信香港市民的生命安全一定会得到充分保障，香港一定能够走出疫境，走向胜利！

《 人民日报海外版 》( 2022年02月26日 第 04 版)