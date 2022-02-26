云南新增3例本土确诊病例

据“健康云南”微信公众号消息，2月25日0至24时，云南省新增确诊病例9例，其中境外输入6例(缅甸5例，老挝1例)，本土3例(河口县在抵边严管区核酸筛查中发现1例，镇康县在封控区重点人群核酸检测中发现1例、在集中隔离点密切接触者中发现1例)。

现有境外输入确诊病例27例。累计确诊病例1431例，累计治愈出院病例1404例，无死亡病例。

截至2022年2月25日24时，云南省现有确诊病例63例，累计治愈出院病例1872例，累计死亡病例2例，累计报告确诊病例1937例。累计追踪到密切接触者39769人，尚在医学观察的密切接触者1652人。

云南省新增无症状感染者20例，其中境外输入3例(缅甸2例，老挝1例)，本土17例(瑞丽市在集中隔离点密切接触者中发现1例，河口县在抵边严管区核酸筛查中发现3例、在集中隔离点密切接触者中发现1例，镇康县在集中隔离点密切接触者中发现11例，耿马县在重点人群核酸筛查中发现1例)。解除医学观察2例，尚在医学观察91例(境外输入37例)。