黑龙江新增本土确诊病例1例和本土无症状感染者1例

据黑龙江省卫健委网站消息，2022年2月25日0-24时，黑龙江省新增本土确诊病例1例(鸡东县)，新增本土无症状感染者1例(黑河市爱辉区)，均为集中隔离管控筛查发现。当日治愈出院本土确诊病例1例(绥芬河市)，解除医学观察本土无症状感染者5例(绥芬河市3例，黑河市爱辉区2例)。

截至2月25日24时，全省现有境外输入确诊病例3例，境外输入无症状感染者1例；全省现有本土确诊病例10例，本土无症状感染者23例。

黑龙江省发生本土疫情，请广大群众密切关注疫情动态，如与阳性感染者活动轨迹有交集，或14天内有国内中高风险地区、涉疫地区旅居史的，立即主动向所在社区(村屯)、工作单位报备，并配合落实防控措施。如出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等症状，请勿自行服药，需佩戴口罩尽快到就近的医疗机构发热门诊排查和就诊，就诊过程中避免乘坐公共交通工具，并主动告知旅居史、接触史。

当前疫情防控形势仍然复杂严峻，各市地疫情防控指挥部要对近期涉疫地区旅居史抵(返)黑龙江省人员进行排查，强化“大数据+网格化”，精准掌握和管控相关风险人员，排查出的风险人员评估感染风险后要第一时间落实赋码、核酸检测、隔离管理和健康监测等分类管控措施。

提醒广大群众继续绷紧疫情防控这根弦，有效地开展个人防控，接种疫苗、佩戴口罩、勤洗手、少聚集。