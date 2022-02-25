当代都市青年为什么喜欢养宠物？专家分析

你是否发现，不知从什么时候开始，可爱的小猫小狗照片已经占领了你的朋友圈。随手一刷，就会看到公司同事又在秀狗，平日在公司一板一眼的他，抱着小狗笑得灿烂。

王琪毕业后就进入北京的某互联网大厂工作，曾经时刻黏在一起的同学和姐妹分散各地，喜欢热闹的她只能在下班后回到空荡荡的房间，躺在床上百无聊赖地玩手机。朋友圈里同事和朋友晒的猫咪让她心痒，每次跟在异地的男朋友视频，男朋友都会炫耀自己养的小猫，让她羡慕不已。终于，王琪按捺不住，接回了一只小猫并取名为“金宝”。

“每天早上醒来看到金宝躺在身边静静地看着我，就觉得这个世界很温柔，觉得又有勇气去面对新的一天满满的工作了。”王琪说。

在大城市，越来越多的年轻人开始养宠物。公司里的职场丽人，回到家后许多人回归了最朴素的身份——铲屎官。数据显示，2010年至2020年，中国宠物数量从0.59亿只猛增至1.89亿只，其中城镇宠物猫狗数量突破1亿只。

心理学家艾瑞克·埃里克森(Erik H Erikson)认为，在20-40岁的青年期，人类心理发展的主要任务是获得亲密感，避免孤独感。对于在大城市打拼的年轻人，虽然内心渴望恋爱婚姻，但是现实困难重重，因此养宠物成为很多年轻人获得亲密感的替代性选择。有实验数据表明，与宠物互动可以降低血压，减缓心率，并降低体内压力荷尔蒙皮质醇的水平。这在很大程度上缓解了当代年轻人的工作压力，提高了他们的生活质量。

“我可以吃土，但别的小猫咪有的东西，我的小猫咪必须得有！”微博上，网友的一句玩笑话引起了许多人的共鸣。这一届年轻人，在宠物消费上也毫不含糊。网友小艾在豆瓣小组发帖称：“我每顿饭吃15块钱的外卖，但我的狗要吃一袋三四百元的狗粮。”2020年，宠物市场规模接近3000亿元，超过了婴幼儿奶粉、纸尿裤的市场规模，预计2023年宠物市场规模将达4456亿元。

有人觉得难以理解，养宠物的都市年轻人到底在想什么？

在中国心理学会注册心理师魏冉看来，这种现象并不矛盾。当年轻人从宠物那里获得了充分的陪伴，感受到亲密感之后，他们会在情感上依赖宠物，并且期待这段关系的持续，花钱在宠物身上是这种情感自然而然的行为表现。而在消费宠物用品的过程中，也潜移默化地提升了年轻人在“宠物圈”的归属感。

在搜索栏里输入“为什么养宠物”，搜索结果出现频率很高的一个词是“治愈”。在车水马龙般喧嚣的大城市里，一群群年轻人肩负着来自升学、就业、职场、房贷等各种压力，顽强地想要在这个城市扎根。奔波劳碌一天之后，回到房间，他们总有一种方法可以治愈自己。

应届毕业生李晓阳正在进行面试“车轮战”，最多的时候，他一天进行了3场面试，有时候午饭都顾不上吃。“我不怕辛苦，但是当在面试场上被宣布淘汰的那一刻，真的很难保持自信。有时候我甚至觉得，是不是这个世界没有一个地方需要我。”打开房门，小泰迪犬Lucky高兴得摇头晃脑，一边呜呜叫着，一边扑过来。“在这一刻，我感觉在小狗的眼里，我就是全部，那种对自我的怀疑会因为这种被需要的感觉慢慢抹平。”

“当年轻人意识到自己能够为宠物负责，感受到宠物对自己的依赖时，无形之中满足了他们‘被需要’的需要，让他们感受到自己的不可替代性，提升了自我价值感和力量感。这很大程度上消解了‘打工人’常有的无力感，甚至是低自尊感。”魏冉说。

27岁的姑娘何子涵正在考虑与相恋5年的男朋友结婚。她觉得，养宠物的意义在于，自从养了宠物，她与男朋友的关系变得更加融洽。“不仅仅是两个人在一起了，宠物让我有了家的感觉。”

去年3月，何子涵与男友一起从领养中心领回了小猫“橘子”，从未养过宠物的两个新手铲屎官手忙脚乱。为了尽快让小猫适应环境，她与男友明确分工——男友负责学习养猫的知识，她负责采购猫粮、猫砂等物资。遇到问题，两个人就一起商议或者上网学习。“养猫以后，我们开始有了一个共同目标，也学会了承担责任，这让我觉得，无论是我们两个人，还是我们的关系，都在渐渐成熟。”

魏冉认为，将宠物看作家庭一员，呈现着年轻人对于“家”的渴望。与此同时，类似“爸爸”“妈妈”这样的称谓也呈现着一种责任感。

虽然因为工作原因，何子涵跟男友频繁地搬家，但她觉得，无论搬到哪里，只要有“橘子”在，下班后等待她的都是温暖的家。“因为你知道家里永远有一只毛茸茸的小可爱在等你。”（齐元皎）