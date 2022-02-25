闯出职场舒适区的年轻人，你后悔了吗

95后女生薇薇踏入职场后，每满两年，内心就会冲出一股改变赛道的力量。每一次努力挑战自我，仿佛是为了“解锁”更多挑战，一刻不停。

“舒适区”，通常指一个人所表现的心理状态和习惯性的行为模式，人会在这种状态或模式中感到舒适。置于职场，这个词的意义因人而异。有人认为，“舒适区”是历经千山万水后的抵达，即终于获得理想的工作状态与内心平衡；也有人认为这个词意味着一种束缚，必须拼命挣脱和离开。

那些走出“舒适区”的青年，后来经历了什么？

舒适区并非贬义，而是一种“掌控感”

“自2019年以后，每天都是更好的日子。”29岁生日那天，若思在朋友圈发了这句话。那一年，她辞去了年薪百万元的工作，开始追随自己眼中有意义的事。

因为靠谱、敢闯、有活力，年纪轻轻的若思在高手如林的金融行业争得自己的一席之地。然而，工作5年后，这个光彩照人的“舒适区”令她厌倦：越来越重复，没有挑战。若思感觉自己的兴趣不是每天去计算收益率，也不是计算业绩排名比别人领先多少。“我有许多金钱和职位以外的追求。我喜欢设计手工作品，喜欢替朋友答疑解惑，希望兑现一些发光的小梦想”。

与若思不同，薇薇跳出舒适区并非因为重复和厌倦。进入一家文创公司后，她负责渠道传播，被上司看中潜力，调去市场部负责品牌。在同一公司“转道”后，两年来也做得顺风顺水。

去年，同事们梦寐以求的升职机会触手可及，薇薇临时决定接受朋友的邀约，出去创业。

同事都感叹，薇薇太有勇气“冲出舒适区”。但薇薇觉得，她从未真正离开过舒适区。“无论是选择换方向还是尝试新东西，每一个别人看来很大胆的改变，都是经过我的评估、观察、总结、学习、请教和准备后，自己能hold住的结果”。

北京大学精神卫生博士汪冰指出，很多“成功学”励志文将“舒适区”和“惰性区”“温水煮青蛙”等消极概念联系在一起。但事实上，“舒适区”这个词原本并非贬义，表现为在一种低焦虑和低压力下，人对自己所做的事情有充分的“掌控感”。

为什么我们在职场中会感受到“舒适区”的存在？

汪冰表示，舒适区的产生，同“挑战(或压力)与能力的对比”有关。当一个人的能力远远大于挑战，就可以在单位时间内通过较少的付出得到较大的回报，这时人心理上会感到很舒适(或掌控感)。不过，职场中的舒适区需要分为两种：“蜷缩型舒适区”和“舒展型舒适区”。

“蜷缩型舒适区，就像婴儿在襁褓里一样，周围的一切都是低挑战、熟悉和确定的，但这种情况下你所谓的掌控感其实是虚假的，你不能有效应对变化和控制环境，你的舒适来自于环境的舒适稳定；而舒展型舒适区才是真正的自在，你有信心面对各种不确定的因素，在这里你可以发展自我、实现自我。你的舒适来自于对自身能力的信心，不完全依赖于外界。”

汪冰指出，薇薇和若思原先的环境就属于“舒展型舒适区”，她们都是“会因为压力而变得兴奋的人”，这一类人相对更容易也更愿意走出职场舒适区。

挑战新领域，遭遇“当头一棒”怎么办

闯出舒适区，挑战新领域，遭遇“当头一棒”该怎么办？

薇薇做过文案工作，参与主办过各种活动，但从来没有谈商务合作的体验。加入朋友的创业团队后，她的职务是商务总监，这意味着一切要从头开始。

起初她干劲十足，“从前不会的东西，现在慢慢学就行！”但很快意识到，市场竞争激烈，整个团队对她的期待也不是“从头学习”，而是能给团队迅速带来收益。

与此同时，薇薇不仅要“立竿见影”取得成绩，还得殚精竭虑迎合团队其他成员的需求。艰难熬了半年后 ，薇薇感到意难平，最终选择辞职。

这一段“飞出舒适区”的经历，结果不佳，但薇薇没有丧气，“这半年，就当自己交学费学本事了。”

今年30岁的男生李小车，在国企工作长达10年，自认为已经“摸透行业属性”，应该“去外面的世界看一看”。

李小车跳槽去了互联网公司，立即迎来半年转正期的严峻考验。

“前同事和朋友们都评价我是很会说话的人、social小天才，现在到了互联网公司，我反而成了最不会说话的人。”原先一切的话语体系、思维方式、为人处世哲学……都在“互联网大厂”被推翻了。半年转正期，他过得胆战心惊。

焦虑过后，李小车心生感悟：很多人自以为的舒适区，可能只是运气好，未必等同于你已具备了该职业的最高技能和水准。也许你没有完全挖掘自己的潜能，并发现自己的缺陷。

在汪冰看来，当我们思考职场“舒适感”时，要先考虑自身能力和挑战的匹配度——究竟是你的能力可以游刃有余地应对挑战，还是环境给了你这个错觉？“以自然界为例，如果我一开始在较小的生态环境中找到了自己的生态位，能占据这个生态位是因为这里物种没有那么多，生存竞争没有那么激烈；但是当我被移植到竞争更激烈或更大的生态系统中时，要成功锁定一个生态位，所要迎接的挑战和与之匹配的能力输出就会很不一样”。

薇薇与李小车都在走出舒适区后，遭遇不舒适的状态。但汪冰肯定了他们的积极心态：“如果把‘不舒适’理解为失败，你就会将这种选择理解为彻底的挫败，并且认为这样的结果只能证明自己错了，这是‘固定型思维’的人的想法。但是，具备‘成长型思维’的人会把不舒适的状态当作一种练习，把失败当作一种反馈，从负面的失败体验中寻找正面的人生经验。”

汪冰将这称为“拉伸区”。“你在做身体拉伸训练的时候，肯定不太舒服，但是拉伸会提升你的柔韧性，这与我们应对挑战的过程是一样的，但是也要保持对身体的觉察(自我觉察)，警惕过度拉伸带来运动损伤。”

重复和瓶颈，你一个也逃不掉

虽然转正期充斥着未知数，可李小车没被击垮，靠自己的韧性和执著成功等到了转正的那一天。“也许我们离开一个舒适区，是为了寻找另一个舒适区。”他说，即使不离开当前的舒适区，每个人依然可以通过自律和探索，发掘事业新可能。

若思告别“上班时代”后，开启了在线情感课程的创业征程。

“换一个新的战场，该经历的重复和瓶颈，你一个也逃不掉，只不过痛苦换了新的颜色和口味。”若思说，“重启”事业的前4个月，她整个人处于“如获新生”“恣意生长”的兴奋中。但半年后，一直顺风行驶的航船，终于不可避免地要逆风前进了。

一位前辈告诉她，既然这一次“重启”是以自己为轴心展开的事业版图，一定不要因为“一地鸡毛”和无聊感而轻易推翻。若思自己也发现，这是一个她想深度挖掘和耕耘的“长期舒适区”。

汪冰表示，心理学上有个概念叫“心流体验”，意思是当你做一件事的时候，你仿佛被彻底卷进去了，全然投入，忘了时间，也忘了自己身处何处。

“心流体验在什么时候容易出现？打个比方，假如我们试图摘下挂在树枝上的果子，如果随手就能够着，我们不会有多激动；蹦几蹦够到了，就很有成就感。但如果蹦了半天我们仍够不到，就会很挫败。”

“拼命一下能成功”的状态，吸引我们投入其中。但汪冰指出，这也随之开启了新一轮的循环：当你的能力不断增强，变得和挑战匹配了，你开始游刃有余，但是再下一步能力可能会超过岗位的要求或者岗位提供的挑战，你又会掉入舒适区，掌控感进而可能演变为无聊感。

“从成长的角度，走出舒适区主要与两件事有关。第一个是补你的短板；第二个是增强你的优势。第二个远比第一个重要得多，因为走出舒适区是为了更好地做自己，能定义一个人的是他独一无二的价值，而不是问题。”汪冰认为，当我们在新疆域探索，遇到负面情绪时，要有基本的自我判断，以及确认这份工作对于自己的意义。

在汪冰眼中，冒险和舒适区的关系不是对立的。哪怕你做的工作是一成不变的，每天也要以不一样的方式来做这份工作，或者让业务水平变得精进。走出舒适区是一种成长，留在舒适区我们也可以冒险，挑战自我，这就像有人健身的方式是铁人三项，有人只是下楼散步，找到适合你的成长路径最重要。

“很多人对舒适区的理解是拿鞭子抽自己，我并不认同。我们确实需要时不时推自己一把，但如果一直都拿鞭子抽着自己往前走，而不是找到了自己想要去的地方，不符合你的优势、热情或梦想，那你要去的地方不仅不是舒适区，还可能离你真正想去的越来越远”。（沈杰群）

(应受访者要求，若思、薇薇与李小车为化名)