四部门“十四五”时期将支持200万户特殊困难老年人家庭实施适老化改造

记者24日从民政部获悉，民政部、财政部、住房和城乡建设部和中国残联等4部门近日联合印发《关于推进“十四五”特殊困难老年人家庭适老化改造工作的通知》，提出“十四五”时期支持200万户特殊困难高龄、失能、残疾老年人家庭实施适老化改造。

通知要求，各地以“室内行走便利、如厕洗澡安全、厨房操作方便、居家环境改善、智能安全监护、辅助器具适配”为主要目标，对纳入分散供养特困人员范围的高龄、失能、残疾老年人家庭实施居家适老化改造，有条件的地方可以将改造对象范围逐步扩大到城乡低保对象中的高龄、失能、留守、空巢、残疾老年人家庭和计划生育特殊家庭等。

通知指出，各有关部门要明确责任分工，加强工作衔接，注重工作实效。各级民政部门要发挥牵头作用，加强统筹协调，将特殊困难老年人家庭适老化改造与组织实施居家和社区基本养老服务提升行动有机结合。财政部门按规定对特殊困难老年人家庭适老化改造予以支持，加强资金使用监管。住房和城乡建设部门要支持民政部门推动有条件的地区结合城镇老旧小区改造和农村危房改造同步开展特殊困难老年人家庭适老化改造。各级残联要做好困难重度残疾人家庭无障碍改造与特殊困难老年人家庭适老化改造的衔接工作。通知明确地方人民政府是“十四五”特殊困难老年人家庭适老化改造的责任主体，要完善投入机制，多措并举加强督促指导，确保“十四五”完成200万户的改造目标。（高蕾、田绍慧）