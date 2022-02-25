武汉：新增新冠肺炎确诊病例3例 已建立保供机制

记者在24日举行的武汉市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，23日12时至24日12时，武汉市新增新冠肺炎确诊病例3例，截至目前累计报告确诊病例20例、无症状感染者6例。应对此次疫情，为确保居民生活必需品供应充足、价格稳定，武汉市已建立市、区、街道、社区与商超、电商联动保供机制。

武汉市卫生健康委员会副主任彭厚鹏说，新增病例都是在已管密切接触者常规核酸检测中发现的，其中2例为此前通报的培训班学员，1例为密切接触者。

据介绍，本次疫情发生以来，为防止疫情向社会面传播和向外溢出，尽早实现“零新增”，武汉市开展了流调排查、管控救治、核酸检测等工作。截至24日12时，共开展重点人群、一般风险暴露人群核酸检测114.47万人份，已将1家酒店、4栋居民楼调整为中风险地区。

武汉市商务局副局长易仁川说，武汉市已建立市、区、街道、社区与商超、电商联动保供机制，要求各区、各大商超企业重点做好货源组织、商品供应、市场监测、行业自律等工作，确保居民生活供应安全。市内12大商超219个门店和50多家重点电商企业，均已开展生活必需品保供工作。所有封控管理区域已实现应急保供全覆盖。

他说，目前全市各大商超、便利店以及重点电商企业均正常营业，全市米、面、油，肉、蛋、菜、奶等生活必需品供应充足。(邓楠）