免费玩App能赚大钱 是馅饼还是陷阱？

每天玩玩游戏、看看小说就能轻松赚顿火锅钱，还能买车，随时提现，天下真有这样的好事吗？北京青年报记者在体验后发现，真的是套路满满，除了过程中总要看广告，提现还要做任务，门槛不断升级，试玩一周仅到手几毛钱。

体验

动动手指能赚钱？

须闯过一道道提现关卡

刷视频、看小说、玩游戏都能赚钱，甚至有人声称月赚8万、年入几十万，这就去4S店提车……这样的广告在网络平台上无处不在，“动动手指轻松赚钱似乎不再是梦”。禁不住诱惑的小可因此特地去下载了一个农场种菜类的游戏软件，“有新人奖励，但是没有广告上那么多，也就一块多。”

然而令小可没想到的是，提现是个大难关。新注册用户有一次提现机会，金额仅为0.3元，若想继续提现就得满足连续签到和一些其他的要求。“现在很火的App都有这种通病。要达到一定的级别就得不停玩，很费时间和精力，以这个作为赚钱的副业，根本赚不了多少钱。” 不少网友不禁吐槽，“地上一毛你不捡，网上一分却狂点。”这浪费时间换来的几毛都不够流量钱。

关卡一

升级赚“红包”

还要拉进一定数量新用户

北青报记者搜索发现，这种声称可以赚钱的App有很多类型，比如玩游戏、刷视频、看资讯、看小说、知识问答等。

在小可提到的那款游戏的广告宣传中，一对青年夫妻称自己年入几十万元，还向其他玩家推荐该软件和其他各种设置提现门槛的软件如何不一样，可以不受次数和金额限制，“一键领取”几十元现金。

北青报记者体验后发现，这款游戏只允许微信注册登录的方式，在新手导引下播种收获了一些作物，第一波收获后，可以提现0.3元的红包。在厨房制作加工品，通过收获成品能够获得红包和“钞票”，其中红包可以提现，“钞票”用于购买游戏道具。每收获五组作物，可以获得0.1元左右的红包和游戏中的500-1000元“钞票”。完成游戏中的种植任务可以升级，每次升级能够赚取1元左右的“红包”。

通过种植升级赚取红包和看视频广告两种方式积累奖金，而种菜做菜等游戏赚到的“钞票”只能在游戏中购买新的道具。

几轮游戏后，记者尝试将红包中的钱提现。页面有0.5元、25元、50元、100元、200元、500元六种额度，最低的0.5元额度连续登录两天后能够提现；而0.5元之后的下一额度就已经变成了25元，按照每次升级奖励不足1元的进度，用户起码需要升级到25级才能攒够这个金额,但领取该红包需要签到10天，可签到10天后，又被要求拉10个新用户进游戏才能够提现。

关卡二

不断做任务赚金币

每日提现机会有限制

某免费看小说软件的宣传广告称，“边看书边赚钱，几十元随时可提现”，新人注册就有18元红包。北青报记者尝试下载该软件后，页面弹出了一个红包，上面写着“打开可获得18元”几个大字，然而打开仅有0.3元，要取出其他金额还需继续做任务赚金币。

体验中，每章阅读奖励仅为10金币，阅读5分钟58金币、60分钟188金币、180分钟388金币等等，但攒够10000金币才可以兑换1元。

如果想要加快提现速度，可以通过系统推荐的任务获取额外金币，比如积极配合签到、在21点至24点之间，指定时间登录可赚取88金币、浏览推荐书籍赚取666金币、看60秒广告视频赚取88金币等诸多任务，对比之下看视频广告的收益明显高于看小说。

北青报记者根据要求逐一做完任务，两个小时后终于攒够3000金币，达到兑换0.3元的目标，然而想再次提现时，却显示“今日提现机会已用完”。

关卡三

不想遭遇广告套娃轰炸

需花钱充值VIP会员

值得一提的是，在此过程中除了页面底部一直存在的各种广告外，每看几章小说内容后屏幕中间就会弹出覆盖整个页面的广告，体验的第一天出现的是“答题领现金红包”App下载广告。不过，用户可以通过观看指定的视频享受10分钟的弹窗广告免“骚扰”，这个指定的视频则是一个45秒的阅读提现软件广告；页面底部的广告则需要花钱充值VIP会员才能去掉，限时优惠价格设置为3元7天、12元30天、26元90天、79元12个月，原价是6元7天、20元30天、56元90天、218元12个月。

体验的第二天，北青报记者发现依然是每天仅能提现一次0.3元。而随着时间推进，新人福利也越来越少。

第四天，提现0.3元的选项已经不见，最小提现金额已经变成1元。

第七天，账户共计获得30000金币，然而想要提现时却再次遇到了问题，系统要求至少阅读时长达400分钟以上才可将1元提现，而观看广告花费的时间并不计算在阅读时长中……一周后，提现0.9元。

关卡四

稍有不慎会自动下载不明软件

北青报记者还对某猜成语、扑克牌类赚钱软件也都分别做了体验，有的需要手机注册，有的可以直接微信登录，提现方式为绑定银行卡等个人信息的微信或者支付宝。同样的，北青报记者发现，看视频广告收益永远高于单纯答题和做任务，所谓的随时提现却障碍重重，起初确实有小额的现金可以到手，但越往后就越困难，甚至还进一步要求介绍其他的用户加入。

其中一款猜成语就有现金红包的游戏宣称可随时提现到账，一道题为一关，每过一关就会升级还有红包弹出。但北青报记者体验发现需要收集10000金币才可以兑换1元，过程中每隔几关就要观看20秒广告“赢取体力”才能继续答题，这些广告无法直接关闭，稍有不慎还会自动开始下载不明软件。

不过，系统也“贴心”设置了多种加快提现速度的任务，所获得的“福利金币”均可通过观看30秒左右广告视频翻五倍。但大约一个多小时以后就被提示“今日福利已领完”。体验到第七天时金币卡在9500不再提升……最终只提出0.6元。

而在一款宣称可以“一夜暴富”的游戏广告中，有推荐者表示自己能靠此月入5万至8万元，正准备用赚到的钱去4S店提车。北青报记者下载这款游戏后，领取了68元新人红包，却需要赢满200元才能够提现。每赢一局能够赚取1至2元，输掉一局会扣除2元。可是红包积累至200元准备提现时，再次被要求“连续签到60天”才能领取。

不少玩家反映，其实在打卡60天后也没有领取成功，会不断有附加条件出现，更不用说月入数万喜提新车了。

北青报记者统计发现，若通过观看视频广告赚取“提现币”，每个40秒的视频可以赚取500个提现币，满3000提现币可以兑换0.3元，0.3元、0.5元、1元的金额每天均能提现5次，5元金额可以提现10次。照此计算，每天花费13个多小时看广告才能够获取59元。有人为了看剧花钱去广告，也有人为了赚钱而看广告。

分析

“赚钱App”涉嫌虚假宣传恶意营销

中央财经大学绿色金融国际研究院研究员、健康金融实验室（数据库）主任任国征告诉北青报记者，从统计数据看，现在大量存在的这种App以发放福利、红包为幌子来提高阅读量、平台曝光量从而吸引眼球的行为属于恶意营销，“以赚钱为诱饵诱导下载，声称可以领取现金，实际上浪费了时间和精力，最终也没如约到手，不仅是虚假宣传，更是一种恶意营销。”

任国征指出，此类赚钱类App针对老年人、未成年人的金融诈骗特别多。此外，在用户注册的时候会被要求填写个人的各种信息，在被后台记录或使用的过程中，如果监管不严或操作不规范就会出现个人信息泄露，甚至被贩卖的情况发生，用户面临的潜在风险是巨大的。

对于这些行为，网信部门、网警、平台都应尽到监管责任。如果发现资金流动，可借鉴银行在金融诈骗方面采取的措施，对于出现的异常，汇款时可以多设置一些限制程序。

“从个人角度来讲，则要谨记不要相信空手套白狼、天上掉馅饼，只要涉及资金就要多根弦，防范风险。”任国征提醒。

关注

“赚钱App”涉嫌违反不同的法律法规

北京大成律师事务所律师赵晶璞介绍，“赚钱APP”常见的模式包括三种：利用新投资人的钱向老投资者支付利息和短期回报，通过制造赚钱的假象骗取更多投资；注册时不要求缴纳一定费用，但必须通过拉人头方式计算返利；鼓励用户通过在线任务，按照App使用时长计算收益。

她解释，不同模式的“赚钱App”可能涉嫌违反不同的法律法规。第一种模式之下，若App的成本及利润大部分依靠用户投资，进而诱导更多用户加入投资并抬高价格，然后继续向新用户推广，则属于未经批准针对不特定对象变向吸收资金，涉嫌非法吸收公众存款罪。第二种模式之下，App经营者推广注册，要求已注册人员发展其他人员注册并形成上下线关系，注册用户多级返利、隔代返利，上下线层级超过三级的，涉嫌构成传销行为。第三种模式往往配合用户个人信息的获取，即要求用户注册时提供真实姓名、手机号、身份证号、地址等个人信息，用户在线点击任务或转发任务的过程中可能发生超出授权范围收集信息，平台通过盗取、贩卖、泄露用户隐私信息等获利。（宋霞）