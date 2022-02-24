神经元“修复剂”或可“兼职”治疗不孕症

2月17日，《自然·通讯》发表我国学者清华大学药学院鲁白教授团队的研究，该研究发现一种神经系统的损伤治疗药物能够促进卵泡发育，恢复模型动物的生育能力。

鲁白团队一直致力于寻找潜在的治疗神经损伤的药物。他们从脑源性神经营养因子入手，希望通过一种特定靶点（TrkB）调控神经元生长、发育、分化，保护神经元，促进神经损伤修复。团队开发了有成药潜力的TrkB激活型抗体，并验证其有望成为治疗包括脑卒中、渐冻症、阿尔茨海默病（AD）等多种神经系统的重大疾病的抗体药，并在近期内进入临床开发。

团队在进行神经系统疾病研究的过程中意外地发现，这一能够激活特定靶点的抗体药物，同时还能够促进非神经系统的卵母细胞成熟和卵泡发育。

卵母细胞成熟和卵泡发育的问题一直困扰着女性不孕症患者。据估计，全世界8%—12%的育龄夫妇患有不孕症，卵巢早衰是其中的一种，发病率高，尚无防治手段。

那么这一药物能不能对症呢？资料显示有希望。

此前的临床数据揭示卵巢早衰的病人血浆中出现了脑源性神经营养因子含量显著下降的情况，而且也有论文研究表明脑源性神经营养因子的基因变异会增加卵巢早衰的致病风险。两者大概率存在因果联系。

为了验证神经元“修复剂”究竟能不能恢复生育，团队开始在动物模型上做实验。论文第一作者、清华大学博士研究生秦训思介绍，由于之前从事过生殖发育方面的研究，团队的验证试验进展顺利。通过尾静脉注射新的抗体药，研究人员发现它可以通过雌性小鼠的血—卵泡屏障，渗透到卵泡腔中的卵母细胞和颗粒细胞，并激活靶点。实验还证明新药能促进正常小鼠体外卵母细胞成熟和体内卵泡发育。

研究人员采用了两种卵巢早衰疾病模型来检测药效。一种是自然衰老模型——老龄小鼠（12—13个月龄），该小鼠模型卵巢功能急剧减退，几乎丧失了生育能力；另一种是化疗药物环磷酰胺诱导模型，环磷酰胺会诱导生殖毒性引起卵巢损伤，极大影响小鼠生育能力。

研究显示，在两种卵巢早衰动物模型中，新抗体药物的治疗，都能够有效维持并促进卵泡发育，恢复激素稳态水平，抑制卵巢细胞的凋亡。两种模型小鼠卵母细胞的数量和质量都得到提高，最终提高了生育能力。安全性实验证明，该抗体药物治疗不影响小鼠子代和孙代（两代）的健康状况和认知能力。

最后，为了探究药物对卵巢早衰病人的治疗应用，研究人员利用单细胞测序技术分析女性卵母细胞和颗粒细胞中靶点TrkB的基因表达，发现人类转录图谱和雌性小鼠非常接近，同时证明新抗体药物能够激活人的相关靶点，在卵巢早衰患者中具有潜在的治疗作用。