参与冰雪运动 63.0%受访者担心安全问题

随着冰雪运动普及程度的提高，大众对冰雪运动的喜爱也在提升。但当前参与冰雪运动，也面临运动场地不够等问题。近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1212名受访者进行的一项调查显示，参与冰雪运动，63.0%的受访者担心安全问题，害怕出意外，49.5%的受访者感到技术门槛高，44.9%的受访者觉得周围滑雪、滑冰场地较少阻碍了自己参与。

浙江杭州的林航（化名）说，场地问题是他参与冰雪运动的最大阻碍，“在杭州，商场里的室内滑冰场比较普遍，但别的冰雪运动基本找不到合适的场地，滑雪场都很远”。

调查中，38.7%的受访者表示所在城市的冰雪运动场所多，28.1%的受访者觉得一般，33.1%的受访者觉得不多。

在挑选滑雪场地时，林航比较关注设施、环境、距离，“我会优先考虑两个小时车程范围内的雪场。其次会看滑雪场的规模设施，是否能让我有一个好的滑雪体验，比如雪道长不长、周边环境怎么样、人多不多”。

北京师范大学体育与运动学院首任院长、全国学校体育联盟（教学改革）主席毛振明说，当前冰雪运动最主要的限制条件就是场地问题，很多地区没有冰雪，要依靠人工造雪，所以普及冰雪运动需要大量的基础建设。比如建设一个夏天可以打篮球、冬天可以滑冰的场馆等。在基建方面可以有更多的考虑。

参与冰雪运动，最大的阻碍是什么？调查中，63.0%的受访者担心安全问题，害怕出意外，49.5%的受访者感到是技术门槛高，44.9%的受访者觉得周围的滑雪、滑冰场比较少，44.5%的受访者指出花费高昂，承担不起，31.8%的受访者抽不出时间去，20.7%的受访者找不到合适的教练，16.1%的受访者不会选装备。

“孩子对滑雪有很大兴趣，所以会支持他练习滑雪，但作为家长也有顾虑。首先冰雪运动要坚持下去花费比较高，雪板、雪服都不便宜，夏天还要去高纬度地区找场地。另外也很担心安全问题，摔一下就有可能骨折。”儿童研学公司职员吴乐（化名）说，冰雪运动不像篮球、羽毛球，买了球和球拍后，在家里也能玩。冰雪运动的场地、装备都挺贵的。作为上班族我平时也不可能有大把时间带小孩去练习。“我还是比较希望孩子把滑雪当成一个兴趣爱好，除非孩子真的很喜欢很适合，才会考虑当成专业发展”。

毛振明认为，费用和安全的问题都会随着冰雪运动的科学化、产业化和社会服务的不断提高而解决。只要教育者提前做好工作，安全问题就会大大减少。“现在会发生很多安全问题，都是没有教练指导才发生的。如果大家都规范运动、正确学习，在自己能力范围内运动，安全问题是很少会发生的。随着经济水平的提高以及对运动的科学化管理，经费和安全的问题都会迎刃而解”。

受访者中，00后占26.8%，90后占45.3%，80后占23.8%，其他占4.1%。北方一二线城市的占23.2%，北方三四线城市的占25.2%，南方一二线城市的占34.7%，南方三四线城市的占12.8%，乡镇的占4.2%。