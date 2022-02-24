老年人肌肉量多重要？建议不能只吃素

一项“肌肉与心血管病”相关性的研究近日在顶级医学杂志《柳叶刀》子刊上发表，令人关注。我国学者对1.5万名中老年人长期追踪研究表明：与正常人相比，有肌肉明显减少（肌少症）的中老年人心血管疾病发生率增加72%，心血管事件风险增加33%。

中老年人肌肉明显减少原因——一是营养不良，二是运动不足，主要是锻炼肌肉的运动少了。应引起中老年人的足够认识及重视。笔者有以下两点建议供参考：

第一，中老年人不能只吃素，不能只强调“清淡”，不能“忌嘴”，这不能吃，那也不能吃，营养哪儿来呀？应该是既要保证“素食”，也要保证“荤食”。

在饮食营养上要注意：

1.保证充足的优质蛋白质的摄入量是必需的，如鸡蛋，去皮的鸡、鸭、鹅肉，瘦肉，鱼虾，奶制品，豆制品。

2. 适宜补充维生素B1、B2、B6。

3. 老年人不能吃“太淡”，6克盐是要有的。

第二，中老年人的运动，除走路外要注重加强锻炼肌肉的运动，如练练哑铃，引体向上、蹬腿等。在此，特别提醒一下中老年朋友，一定不要久坐不动，或久坐少动。

文/戴光强