春节聚餐大吃大喝易伤肠胃 中医支招教您保护消化道

今天是大年初三，疫情之下，在少聚集、减少非必要流动的防疫号召下，这个特殊的春节里，大家的聚餐计划从人数和频次一定会比往年要主动缩减很多。但是在餐桌上，气氛和情绪一上来，推杯换盏、畅聊叙旧间不知不觉就会暴饮暴食，再加上如果饭菜重油重盐，消化道负担过重，极易引起多种疾病，带来健康隐患。

为此，北京中医药大学东方医院脾胃肝胆科董君莹、史瑞两位医生，提醒大家春节聚餐要注意以下几种消化道疾病：

警惕消化道异物。逢年过节，人们在餐桌上谈笑风生时，由于注意力不集中，较平时更易发生鱼刺、碎骨等异物卡进咽喉或食管等意外事件。

处置方式：此时不应继续强行进食，以防刺破食管或大血管；喝醋等“偏方”也往往不能奏效。如果鱼刺卡在喉中，位置较浅，可先尝试在亮光下仔细观察，用镊子夹出。如位置较深，引起胸痛等症状，需及时去医院就诊，以防异物伤及食道黏膜导致水肿、糜烂或引起消化道穿孔、感染等。

为避免此种情况发生，进食时要细嚼慢咽，聚餐时不要边吃饭边说话。

警惕不洁食物诱发急性胃肠炎。在节日聚餐中，人们往往饮食更加丰富、食量也更大，饮酒、吸烟、进食辛辣刺激性食物的频率上升，娱乐活动增多也往往伴随着作息与饮食更不规律，这些均属于对胃黏膜的恶性刺激。不洁饮食、过度饮食、不规律饮食，劳累、酗酒等可导致急性胃肠炎。患者往往有上腹部不适、恶心呕吐、腹泻、发热等症状，严重者可出现脓血便、脱水、电解质紊乱、休克等并发症。

处置方式：如果在频繁聚餐后出现此类不适，需及时就医。对急性肠胃炎患者而言，宜戒烟酒、浓茶、咖啡；食物以清淡为主，少吃油腻、辛辣、粗糙的食物；少食多餐，不暴饮暴食，以减轻胃的负担。

警惕进食过多、饮酒等诱发消化性溃疡。进食过多、不规律，大量饮酒等都可直接刺激胃黏膜，导致胃肠道黏膜组织受损、充血糜烂，这是诱发消化性溃疡的危险因素。消化性溃疡常表现为上腹疼痛，也可仅有上腹胀、不适，反酸，打嗝等消化不良表现，且多发生在胃或十二指肠。

处置方式：胃溃疡引起的上腹疼痛多在饭后；十二指肠溃疡多在饭前或夜间疼痛，进食或服用胃药可有所缓解。消化性溃疡严重时会有出血、穿孔等并发症，可出现呕血、黑便、剧烈腹痛甚至休克。既往曾患过消化性溃疡的患者，尤其要注意保持健康的饮食习惯，以免疾病复发。

警惕大量烟酒、辛辣食物刺激诱发消化道出血。若出现呕血或呕吐物为咖啡色，排出血便或黑便，需注意是否有消化道出血。若出血较慢、较少等，患者可能察觉不到明显症状；而突发、大量出血时，可出现头晕、心慌、冷汗、乏力、口干，甚或晕厥、四肢冰凉、尿少、烦躁不安、休克等症状，严重可危及生命，需及时就医。

处置方式：既往患有消化性溃疡、肝硬化食管静脉曲张，或在服用阿司匹林等非甾体消炎药物的患者，更需特别警惕，注意少吃质地过硬的食物。

警惕暴饮暴食、过度饮酒诱发急性胰腺炎。暴饮暴食、过度饮酒、进食较多油腻食物，均有诱发急性胰腺炎的可能。一般表现为突发的上中腹痛、腹胀，可向肩部、背部放射，可伴恶心、呕吐、发热、黄疸等症状。

处置方式：急性胰腺炎需及时就医，以防严重者出现出血坏死，继发腹膜炎、休克等。

警惕进食油腻煎炸等高脂饮食诱发急性胆囊炎。如过多食用高脂肪、高热量食物，可能导致急性胆囊炎发作，表现为右上腹压痛、发热。

处置方式：本身患有胆囊结石的患者，饮食宜清淡、易消化、规律、定时定量。

警惕大量饮酒诱发酒精中毒或酒精性肝病。短时间过量饮用浓度高的酒精可引起酒精中毒，轻者频繁呕吐、精神、神智异常，重者可致呼吸、循环衰竭而死亡；也可诱发酒精性肝病，表现为全身不适、食欲不振、恶心呕吐、乏力、右上腹或右肋下疼痛，可伴有低热或眼睑、皮肤发黄。

处置方式：不要空腹饮酒，不要同时喝酒与可乐等碳酸饮料；保持清醒，适度适量；服用药物者应尽量避免喝酒，服用头孢等药物者更应严禁喝酒。

警惕不良用餐习惯传播细菌病毒。许多细菌、病毒皆可通过唾液在饭桌上传播，如幽门螺杆菌、新型冠状病毒等。幽门螺杆菌感染是消化科常见的传染性疾病。感染后可能导致胃粘膜损伤或慢性胃炎，主要表现为上腹部不适、隐痛，或有打嗝、反酸、恶心、呕吐等。幽门螺杆菌感染是引发溃疡病的主要原因。

处置方式：聚餐时应有意识地使用公筷、公勺，落实分餐制。另外，有消化系统慢性疾病，如肝硬化、炎症性肠病等的患者，尤其要注意遵守医嘱。

那节日期间吃多了、喝多了怎么办呢？北京中医药大学东方医院营养科医生魏帼为大家调理肠胃问题出了几招。

魏帼介绍说，中医药膳食疗学中，专门有一类药膳的功效是消食解酒。此类药膳适用于饮食不节制，过度进食肥甘厚腻或生冷凉滞的食物，或饮酒导致醉酒等症状，或胃痛、胃胀、腹胀、腹泻等胃肠不适症状。

魏帼提醒大家，通常大吃大喝后会有几种不同的反应：胃腹胀满、胃酸呃逆、厌食、恶心呕吐、腹痛腹泻等情况属于食积的表现；胃痛喜按、腹痛喜揉、不思饮食、面色无华、大便稀溏属于脾胃虚弱的表现；头晕头痛、恶心呕吐、口干口渴、身体燥热等属于醉酒的表现。

针对这些不同反应，魏帼推荐以下几款简单易行的居家药膳组方：

食积——消食化滞

山楂麦芽茶

来源：《中国药膳》

组成：山楂10g、生麦芽10g

制作方法：山楂洗净、切片，与麦芽同放入杯中，倒入开水，加盖冲泡30分钟后，代茶饮用。

方解：山楂和生麦芽均属于消食化滞的常用药物，同时也是食品。山楂中含有大量的维生素C，具有一定的营养价值。另外，山楂中含有的脂肪酶可以促进脂肪消化，酸甜的口感可以刺激胃酸分泌，具有帮助乳制品、肉类食物消化的作用。生麦芽中含有蛋白水解酶及B族维生素，多用于消米面、薯类食积、食滞。此药膳用山楂、生麦芽一同冲泡，具有健胃消食、化积导滞的作用，临床上常用来缓解因进食过多肉类、乳类食物导致的食积、食欲减退，胃腹胀满，恶心呕吐等症状。而且由于味道酸甜可口，更适合老年人、小孩等人群的口味，易于被他们接受。

如果觉得泡茶的方式太过单一，还可以将山楂、生麦芽冲泡好的水，加入粳米一同熬煮成粥后，调入红糖调味，然后分次食用。虽然消食的功效弱了一些，但滋养脾胃的功效却有所增强，更加适合老年人和小孩食用。

脾胃虚弱——健脾消食

健胃消食蛋羹

来源：《临床验方集锦》

组成：山药、茯苓、莲子、山楂、麦芽、鸡内金、陈皮等量，鸡蛋一枚，食盐、酱油适量。

制作方法：研末后取5克，加入鸡蛋中打散后蒸熟，加入适量食盐、酱油调味后食用。

方解：方中所用山药、茯苓、莲子均具有益气补中的作用。此三者味甘性平，既能补益脾胃，又可以除湿止泻，临床上常用于治疗脾胃虚弱、不思饮食、泄泻久痢等症状。而鸡蛋具有补脾和胃、养血安神、滋阴润燥的功效，加上消食导滞的山楂、麦芽和鸡内金、理气的陈皮，可以起到补脾理气、健胃消食、补消兼施的作用。对于脾胃虚弱的人群，因进食不当导致的胃肠不适，有缓解作用。

醉酒——解酒醒醉

葛根枳椇子饮

来源：《防醉解酒方》

组成：葛根20克、葛花10克、枳椇子15克

制作方法：水煎2次，取汁600-800毫升，于2个小时内分3-5次服用。

方解：方中的葛花、枳椇子是常见的解酒药。葛花有解酒的作用，常用于长期饮酒导致的恶心、呕吐、小便短赤等症的治疗。而枳椇子具有利尿除烦、清热解毒的作用。加上可以清热生津的葛根，可以缓解因饮酒过度导致的口干、口渴等症状。

但是，对待饮酒后出现恶心呕吐、烦热口渴等不适症状时，最好和急性酒精中毒相鉴别。急性酒精中毒是一种急性发作的疾病，主要由饮酒过量引起，通常在饮酒后发作。如果饮酒后出现神经系统的症状，如兴奋躁动、运动不协调、意识不清等，有些人还可能存在头晕、头痛、体温下降、眼球充血等症状，甚至严重时还可能出现昏迷和代谢紊乱时，建议直接到医院急诊就诊，不要盲目在家自行熬煮解酒方，以免贻误病情。

魏帼也指出，虽然，中医食疗中有一些药膳方可以缓解因为暴饮暴食或大吃大喝导致的不适症状，但是过节期间，还是提倡文明就餐，按实际需要进食。突然间进食大量食物也会导致胰腺炎的发病几率增加。如果养成习惯，则会导致肥胖、高血脂、高血糖等慢性病的发病几率增加，对整体健康不利。

另外，吃饭时饮酒虽然在感觉上更能增加热情和亲密的气氛，但每个人对于酒精的耐受程度不彤，对于酒精过敏的人群应避免饮酒。就算是耐受力强的人群，过量饮酒也会导致急慢性酒精中毒、酒精性脂肪肝，严重的还会导致酒精性肝硬化等，而且过量饮酒还会增加患高血压、脑卒中等疾病的风险。

（来源：光明网、健康时报、中国医药报）