让“检后服务”成为健康体检的自然延伸

近日，上海一家外资银行在去年邀请当地一家医院健康管理中心提供针对该行职工的健康服务的基础上，再次向该中心申请续约健康服务项目，除了体检，部分医生还要上门为员工分析体检指标、评估疾病风险，并给予饮食、运动、心理等方面的专业指导。没想到，这一“检后服务”反响空前。相关专家表示，一次普通体检的“延伸服务”受到热捧，是大众对“精准健康管理”的渴求。（2月22日《文汇报》）

这件“小事”之所以会引发热议，是因为它触及到公众关切。当前，健康体检几乎没有“检后服务”，除了体检时的健康评估与诊断，以及部分人因指标异常需要复查之外，接受体检服务的人和体检医生之间，通常就本次体检没有必要再联系。

疾病处于不断演变和发展过程当中，只针对一个时间点提供服务，就失去了动态观察疾病的机会。体检之所以会出现“一发现就到晚期”、“体检正常但过几个月就摊上大事”等现象，与体检只关注一点、忽视疾病演变过程有很大关系。

让“检后服务”成为体检不可分割的一部分，符合市场规律。购买其他普通商品与服务都有售后服务，专业性极强、指标变化很快、民众急需得到指导的体检，何以成为没有事后服务的“一锤子买卖”？体检是关系到健康与生命的服务，更应该做好检后和全过程服务。

当前，疾病全过程干预受到社会重视。体检也不应该只服务于一点，而是要针对疾病发生发展的全过程提供服务，为尽早发现和尽早干预创造更多机会。体检缺乏“检后服务”，或许符合过去重诊疗轻预防的疾病观，却与疾病全过程干预的现代观念格格不入，体检只重当时和忽视“检后”这一老做法，已越来越不合时宜。

售后服务增加了企业的成本，“检后服务”对于体检机构也是如此。假如是否提供“检后服务”全凭自觉，这项服务就很难得到普及。针对体检服务提出更切合时代的行业标准，强化体检服务的质量评估与过程监管等，“检后服务”才能成为体检的自然延伸。