提供临终关怀 到2025年北京市每区至少设立1所安宁疗护中心

人民网北京2月23日电 （记者孙红丽）根据第七次全国人口普查数据，截至2020年11月1日零时，北京市常住人口为2189.3万人，60岁及以上人口为429.9万人，占19.6%。北京市正处于人口老龄化快速发展阶段。

据“健康北京”微信公众号消息，日前，北京市卫生健康委、市发展改革委等七部门联合发布《北京市加快推进安宁疗护服务发展实施方案》（以下简称《实施方案》）。根据《实施方案》确定的工作目标，到2025年，北京市每区至少设立1所安宁疗护中心，床位不少于50张，为有住院治疗需求的患者提供整合安宁疗护服务；全市提供安宁疗护服务的床位不少于1800张。

据了解，安宁疗护是对没有治愈希望的病患所进行的积极而非消极的照顾；以临终患者和家属为中心，以多学科协作模式进行，为疾病终末期或老年患者在临终前提供身体、心理、精神等方面的照料和人文关怀等服务，控制痛苦和不适症状，提高生命质量，帮助患者舒安详、有尊严地离世；尽可能提升病人和家属的生活品质到最好的程度。

安宁疗护中心主要为需住院治疗的患者提供机构服务。探索建立医生、护士、康复师、医务社工、心理咨询师、营养师等多学科团队共同开展服务模式，为患者提供综合、全程的整合服务。

根据《实施方案》，北京将加快建立以社区和居家为基础、机构为补充，综合、连续、机构和居家相衔接的安宁疗护服务体系。通过转型、新建、改扩建等形式，发展建设一批安宁疗护机构。

引导综合医院、中医（中西医结合）医院、专科医院设置安宁疗护科；支持在肿瘤科、疼痛科、老年医学科等相关科室设立安宁疗护床位；支持有条件的二级及以下医院、社区卫生服务中心按要求转型为安宁疗护中心；支持和引导社会力量举办规模化、连锁化的安宁疗护机构；鼓励具备条件的养老机构根据服务需求，结合自身实际开展服务。

在完善价格政策方面，根据《实施方案》，营利性医疗机构可自行确定安宁疗护服务内容和收费标准。非营利性医疗机构提供的安宁疗护服务，属于治疗、护理、检查检验等医疗服务的，按现有项目收费；属于关怀慰藉、生活照料等非医疗服务的，不作为医疗服务价格项目管理，收费标准由医疗机构自主确定。

另外，积极探索按床日付费等多样化支付方式，对安宁疗护机构和科室逐步实行个性化绩效评价，提高医务人员积极性。充分发挥基金会、慈善机构等社会组织的作用，规范社会捐赠资金、物品的使用，多途径推动安宁疗护发展。