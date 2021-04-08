探索“医护康养”一体化服务模式 四川省这家医院医养床位供不应求

人民网北京4月8日电 （记者崔元苑）今日，国家卫健委就医养结合工作进展成效有关情况举行发布会，这是国家卫健委以“奋斗百年路 启航新征程”为主线召开的“中国共产党为人民谋健康的100年”系列新闻发布之一。会上，四川省成都市第八人民医院党委书记陈芍介绍了医护康养一体化的新型医疗服务模式。

陈芍介绍，在老龄化社会的背景下，通过调研发现，有不少因病失能的老年病人面临着综合医院住不进去，养老机构又缺乏医疗，而家庭对其照护又难以持续的难题。于是，结合医院自身的环境优势和专业的医疗优势，从2005年医院开始探索针对失能或者半失能老年人的医护康养一体化新型医疗服务模式。

“模式一经推出，医院的400张床位供不应求，取得了非常好的社会效应。”陈芍称，到2014年，尽管医院床位增加到了600张，但仍然供不应求，很多老人在外排队等候。于是，医院主动走出去，和周边的养老机构、养老服务中心、护理院或者日照中心、社区卫生机构的社区卫生中心签约，开展医养协作，为老人提供快速转诊或者绿色就医通道，组建专业队伍提供健康宣教、健康管理、医疗巡诊、康复或照护培训，还给老人送去营养指导或心理指导等，逐步把医养结合的服务延伸到社区。

“到目前为止，医院的1200张床位仍然供不应求。预计我们的医养项目结束后，床位可增加到2000张。”陈芍介绍。

陈芍表示，十多年医养结合的探索，医院主要是根据老龄社会老年人的需求，从过去单一的公立医院的医疗职能，在大健康的理念下进行了合理的功能延展。现在，医院已经发展成为集医疗、健康管理、养老、照护、临终关怀和相关培训一体化的医养结合机构，也是国家老年疾病临床研究中心的医养结合分中心。这样的发展方向不仅回应了老年人群的健康和医疗需求，也使医院能够得到长足、健康的发展。