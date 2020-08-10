湖南省肿瘤医院：心灵关怀，用人文医疗照亮医患生命之路

因为胃癌术后转移，又经历丈夫癌症去世，60多岁的赵阿姨（化名）怕拖累唯一的女儿，想放弃治疗，湖南省肿瘤医院心灵关怀师通过心理疏导等方式，为她打开了心结；因为工作以来一直与肿瘤患者打交道，面对疾病时常无能为力，湖南省肿瘤医院头颈科刘医生时常感到焦虑，在与心灵关怀师交流后放下了压力。

在湖南省肿瘤医院，这样的现象不在少数，心灵关怀师早已成为一道特殊的风景线。

“患上肿瘤疾病后，许多患者都会觉得好像自己的生命被下了死亡判决书，会感到灰色丧气甚至不肯配合治疗，而医生许多时候面对的也是难以攻克的难题，情绪上难免受影响。”

湖南省肿瘤医院党委副书记、临床心灵关怀项目负责人刘晓红女士表示，为了让患者和医生更有尊严地生活，医院自2007年成立全国首家临床心灵关怀部和心理咨询室，定期对患者与医护人员进行心理干预。

人文医疗的最好阐释

刘晓红认为，临床心灵关怀，是对医学人文精神最好的阐释。

什么是临床心灵关怀？即当患者、家属和医务工作者在患病、受伤、悲痛、临终时，为他们提供专业的、整体的临床心灵关怀（情感与精神的支持和帮助）。服务范围包括临终关怀、危机辅导、哀伤辅导、家庭及社会关系辅导、异常心理辅导、医学伦理、医患沟通技巧等方面。

湖南省肿瘤医院的临床心灵关怀之路始于2005年的医院开设的心灵需求与关怀讲座。2006年6月，原湖南省卫生厅正式批准湖南省肿瘤医院成立“临床心灵关怀项目”。2007年，“临床心灵关怀”项目正式启动，26名临床一线护师为主的志愿者成为首批心灵关怀师。2008年，“临床心灵关怀部”成立。2012年，湖南省医院协会临床心灵关怀管理专业委员会成立。

发展十三年来，湖南省肿瘤医院临床心灵关怀项目组打造了心灵心理干预、茶文化干预、音乐治疗、阅读治疗、临终关怀、生物反馈、肿瘤自杀、非医疗患者支持等一系列品牌活动。

2020年7月1日，疫情期间的一场特殊的“云上音乐会”通过医院官微如期上演，红网、腾讯和ZAKER潇湘进行了同步直播，几十万医院职工、患者和社会人士观看演出，在轻松舒适的氛围里舒缓情绪，感受生命的美好。心灵音乐会作为团队辅导和干预的一种形式，在促进沟通、增加医患互信度的同时，更是增强了医患双方抗击癌症的信心。据悉，这是该院第7年开展心灵音乐会，期间已举办26次。心灵音乐会已成为湖南省肿瘤医院开展临床心灵关怀的一张标志性名片。

肿瘤患者的灵魂栖息地

“湖南省肿瘤医院是一所拥有1300张床位的三级甲等肿瘤医院，年诊疗人次数达到25万人次,住院患者5.3万人次，85%以上为癌症患者。”癌症患者与其他疾病患者而言，往往要面对更多的情绪焦虑，关怀他们的心灵显得更为重要。临床心灵关怀对于肿瘤患者而言，是治愈疾病的心理良方。

“我真的受够了，死了就解脱了。医生，你们就让我安乐死吧!”今年64岁的赵阿姨在2016年6月不幸患上胃癌，在手术和化疗后，病情不见好转，其丈夫也在2016年因喉癌去世。2018年4月，赵阿姨胃癌转移，腹部胀痛加剧，看着独自照顾自己的几年的女儿，她觉得拖累了女儿，对生活充满绝望。

女儿看到母亲日益消沉，心里着急又不知道该如何劝解。湖南省肿瘤医院心灵关怀师了解具体情况后，对赵阿姨进行了干预。

“您最放心不下的是女儿，您如果提前结束生命，最受影响的人也是女儿。”“您孙女知道您这么勇敢地跟疾病作斗争，她以后的人生要是遇到困难，她也会积极面对的。”

一步一步引导患者说出心里话，通过聆听与心理干预，心灵关怀师成功化解了赵阿姨的心理难题，也为她重新树立了生活目标。像赵阿姨这样免费接受临床心灵辅导和咨询的案例有很多。数据统计，湖南省肿瘤医院心灵关怀部13年间调节干预共1000余人次。

不仅如此，为进一步改善医疗服务，湖南省肿瘤医院还为肿瘤患者打造了全生命周期的健康管理服务，创新了人文内涵丰富的“患者关怀四步曲”，包括：开设健康服务中心；支持开展癌症患者康复俱乐部；对出院患者定期随访，为患者及家属提供24小时健康咨询；开设宁养院，为晚期肿瘤患者提供宁养、爱心关怀服务。

刘晓红表示：“医疗技术是冰冷的，但医疗服务是有温度的，肿瘤患者由于面对疾病的特殊性，对于医院人文关怀的需求更强烈，这就要求我们医院不仅仅是患者身体的救护所，更是患者灵魂的栖息地。”

医生疲惫时的加油站

临床心灵关怀，针对的对象不仅是肿瘤患者，还有时刻与肿瘤打交道的临床医生。

“作为一家肿瘤专科医院，病种相对集中、医生面对的患者比较单一，容易产生倦怠，再加上外部环境、工作负荷、职业发展、医患关系等等，这些都会影响到医生们的个人情绪。”湖南省肿瘤医院放疗中心主任兼胸部放疗一科主任王晖表示。

医院头颈放疗一科副主任的刘峰最近失眠、焦虑的情况又有加重。在他十余年的工作生涯里，打交道的大部分是癌症患者。可纵使他拼尽一身医术，却仍然阻挡不了患者病情的发展。由于长时间沉浸在负面情绪中，他意识到，自己该去做一个心灵SPA了。

“医学本身就是一个发展中的科学，人体的奥秘还有许多等待发掘，多给自己一些进步的空间。医患关系不和谐根本在于心理预期的落差。救不了的要和家属讲清楚，能救的要纠正他们过高的期望，绝望的要给予信心......”心灵关怀师童菲耐心与他交流，通过对问题抽丝剥茧地解答，终于让他豁然开朗。

除此之外，医院还在疫情爆发的关键时期，成立了职工心理健康服务领导小组和专家小组，为全院职工提供专业心理评估，同时公布院内职工双通道心理支持热线电话，为有需要的职工提供心理支持。今年3月，远在湖北部分医护人员在心灵关怀团队“隔空”指引下放松心绪，针对驰援一线的部分医护人员工作压力大、食欲不佳、睡眠不好等问题的反馈，举行抗疫一线连线会议，通过视频连线，心理医生为这部分医护人员开展心理疏导，

国内疫情稍缓，支援非洲的队伍集结出征，虽远在12000多公里，医院仍不忘队员心理健康，线上开启减压活动，为队员“组团减压”

“只有得到关爱的医务人员，才会更好地去关爱患者。”刘晓红认为，如果只是一味要求医务人员付出，而缺乏对他们身心健康的关怀，可能会产生负面影响。只有切实关爱医护人员群体，才可能让他们把这种爱带给患者，实现爱的传递。

“心灵关怀并不伟大，它无法替代常规治疗，也不能起死回生”，刘晓红说，它的宝贵在于——在眼神交汇、指尖相触的那一瞬间，无论是对医患还是心灵关怀师，都会产生一种由心而发的温暖，使前者流连、让后者珍重。

（湖南省肿瘤医院供稿）