水煮or油炸？元宵、汤圆这样吃更讲究！

人民网北京2月15日电 （记者乔业琼）吃汤圆是元宵节的传统习俗。“今夕是何夕，团圆事事同。 汤官寻旧味，灶婢诧新功。 星烂乌云里，珠浮浊水中。”汤圆寓意团团圆圆，幸福美满。汤圆虽寓意好，但由于元宵和汤圆主要原料是糯米粉，而糯米属于高GI（血糖生成指数）食物，因此糖尿病患者吃无糖汤圆也要限量，替代一部分主食。北京市疾控中心提醒，汤圆虽好，可不要贪吃！

减少主食摄入。元宵和汤圆的热量比较高，在食用的同时，建议适当减少其他主食的量。同时，选择全谷物或者杂豆类作为这一餐的主食，搭配一些凉拌菜或者水果。因为糯米粉属于精加工谷物，其中的膳食纤维和B族维生素损失严重，全谷物和杂豆富含B族维生素、蔬菜和水果中膳食纤维丰富，可以有助于食物多样、营养均衡。

食品安全要牢记。要到正规的超市或商店选购元宵或汤圆。预包装元宵或汤圆买回家后要注意外包装的清洁，必要时进行消毒。生的元宵和汤圆应放置于冰箱内冷冻或者冷藏，分区存放、生熟分开。元宵或者汤圆一定要加热煮透，吃多少做多少，若有剩余，应低温冷藏，并尽快食用，再次食用前要充分加热。

选择最佳烹调方式。现在很多人喜欢油炸汤圆，无疑在汤圆的基础上又增加了油脂和能量。因此，汤圆还是建议用水煮的方式。另外，由于元宵和汤圆主要提供碳水化合物，不建议作为首选的零食或加餐。