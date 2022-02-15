国际儿童癌症日：儿童肿瘤易忽视 出现这些症状要注意

人民网北京2月15日电 （记者乔业琼）2022年2月15日是第九个“国际儿童癌症日”。儿童癌症早发现不易，对于许多患儿家庭来说，直到确诊时，他们才第一次听说那些“不知名”的肿瘤名字，而正是这些疾病，严重威胁着孩子的生命。

湖南省人民医院儿童血液肿瘤科主任医师贺湘玲介绍，各年龄段儿童包括新生儿都有可能患肿瘤，发病部位也包括了全身各个系统。儿童恶性肿瘤（癌症）中最常见的是血液系统肿瘤，除血液系统肿瘤外，还有淋巴瘤、朗格汉斯细胞组织细胞增生症；其次为中枢神经系统肿瘤，包括脑瘤和脊髓肿瘤；另外还有一些恶性实体肿瘤，例如神经母细胞瘤、肾母细胞瘤、肝母细胞瘤、软组织肉瘤、生殖细胞肿瘤、骨肿瘤、视网膜母细胞瘤等。

贺湘玲说，由于儿童恶性肿瘤相对罕见，即便孩子出现了疼痛、肿物等异常症状，家长也很少往这方面想，并且幼儿患病时往往无法准确表达感受，种种各种因素叠加，导致孩子病情发现不及时，不少孩子在确诊时，已经错过了最佳治疗时机。

“事实上，儿童恶性肿瘤如果能早期被诊断，很大可能可以被治愈。”北京中医药大学东直门医院血液肿瘤科一区主治医师沈洋表示，遗传、免疫系统缺陷、病毒感染、营养失衡等是导致儿童癌症高发的重要原因，孕期的保护和出生后的检查都必不可少，能够使癌症在第一时间被发现。医疗技术发展至今日，多数儿童癌症有被治愈的机会，发现越早，治愈率越高。

沈洋表示，儿童肿瘤的早期发现，很大程度上取决于父母对孩子的细心观察。具体需要注意以下六个方面：

一、留意孩子是否有不明原因发热，特别是持续一周以上，而且用抗生素治疗没有效果；

二、查看孩子是否出现精神不佳、面色苍白，有明显的贫血，而且有容易出血的倾向，比如牙龈、鼻腔的出血，还有皮肤黏膜的出血点；并且出现异常的皮疹、不明原因的疼痛等；

三、给孩子洗澡、穿衣时，要有重点地摸一下颌下、颈部，还有腋下、腹股沟等处，注意有没有包块；

四、观察孩子在生长过程中，是否出现突然性的生长变慢、消瘦、不爱吃东西、体重下降的情况；

五、查看孩子是否有视力障碍或者有斜视、眼球向外突出的临床表现；

六、注意血常规化验，是否发现血象的异常，比如白细胞的过高或者过低、血红蛋白过低、血小板明显减少等情况。