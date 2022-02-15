快乐寒假，找寻“年味”

“新年到，真热闹，家家户户放鞭炮，贴春联，福来到，欢欢喜喜把春报……”

大年初四，立春。一大早，河南杞县五里河镇程寨村11岁小学生孟娇便情不自禁地哼唱起当地民谣。歌声里，满是喜悦和惬意。

“看，‘迎喜迎春迎富贵’，这春联是爸爸教我写的！”孟娇自豪地展示着。她告诉记者，以前的每个假期，都被奥数班、外语班等假期班占满了，再加上学校留的作业，每天都过得紧紧张张。而现在，大不一样了！一会儿，妈妈还要带我外出找‘年味’，逛商场、买新衣、剪窗花、包饺子……”

在外面逛了一大圈后，孟娇一点儿也不累，还缠着妈妈学剪纸。妈妈笑容满面地看着她，一边讲一边示范：“喏，先把纸折成小方块，叠好后再在纸上画图案……”只见妈妈左手拿纸，右手持剪，纸屑纷纷飘落，不一会儿，火红的“福”字就显现眼前。

孟娇一脸认真，照着图纸画好图案，在纸下垫上硬纸板，再用剪刀一点一点将空白部分剪下来，一朵红色的窗花就剪成了！

“好像一团红色的火焰呀！家里一下子就喜庆了！”听着妈妈的夸赞，孟娇小心翼翼地把窗花贴在窗户上，扬起了骄傲又幸福的笑脸。

“吃扁食了！”奶奶操着纯正的豫东口音，叫大家吃饭。一家人团团圆圆，津津有味地吃着饺子，欣赏着春节电视节目。

“我找了几天了，年味到底是什么？爷爷说，年味是家家户户贴春联挂年画；奶奶说，年味是全家一起吃丰盛的团圆饭；爸爸说，年味是小时候吃的东西；妈妈说，年味是准备年货守更待岁……我觉得，年味就是自己动手备年货、迎新年，就是我的这个快乐假期！”孟娇开心地说。（本报记者 王胜昔）