张家口赛区织紧冬奥医疗网

日前，单板滑雪女子障碍追逐资格赛在张家口赛区云顶滑雪公园举行。中信海直直升机救援团队飞行员孔福德等人紧盯着电视机屏幕。

一旦有意外情况发生，他们在两分钟内就可以完成穿防护服、开机库门、启动电动牵引车等一系列操作。“虽然开赛以来没有接到过调度救援通知，但这样的准备每天都会做。”孔福德说。

“在航空救援上，我们细分出近地与高山两种情况，远离地面的高山斜坡由中信海直直升机救援团队负责；离赛场医疗救援站近的地方，通过救护车转运到999直升机基地，空中转运到定点医院。”孔福德介绍，为了保障赛事安全，赛时，飞行团队在零下20摄氏度的户外停机坪上随时待命。

“接到指挥部通知后，我们会迅速通过5G医疗终端与医疗站视频连线，受伤运动员上直升机后，也一直保持实时通信和数据传输。”北医三院崇礼院区院长敖英芳3年来已经过大小十数次演练与“实战”。“借助5G医疗，诊断关口前移，从现场医疗站就开始远程诊断。在患者抵达医院前我们就已经掌握伤员身体关键指标，方便我们做出基本诊断，从而节约救援时间。从历届冬奥会医疗保障情况来看，5G远程医疗是首次应用。”敖英芳说。

北医三院崇礼院区是张家口赛区医疗保障的第一转诊救治定点医院，承担张家口赛区闭环内、外伤病员救治工作。

过去3年来，北医三院崇礼院区与相关单位共同提升区域“空地一体化”应急救援能力，构建起“赛场—医疗站—直升机—定点医院”一体化的高效冬奥医疗救治体系。

张家口赛区云顶场馆群医疗和防疫副主任王长卿介绍，本届冬奥会，张家口赛区云顶场馆群共配置了12辆救护车、2架直升机来保障急救转运任务，组织了330多名医疗人员和救治队员，设置29个医疗站，固定医疗站每个班次配置值守人员“4医4护”，医生中包含急诊医生、骨科医生、脑科医生等。

《 人民日报 》（ 2022年02月15日 13 版）