还在“以烟为礼”？烟草依赖也得治！

人民网北京2月15日电 （记者乔业琼）逢年过节，很多人喜欢用礼物传递着对亲朋好友的关爱和祝福。但是，现在还流行“以烟为礼”吗？

烟草依赖是一种疾病

很多烟民存在戒烟困难甚至无法戒烟的问题，其主要原因是烟草具有成瘾性。烟草的成瘾性与尼古丁密切相关，尼古丁可通过与中枢神经系统的受体结合促进机体释放多巴胺，就是我们常说到的快乐源泉，它可让机体获得欣快感。吸烟成瘾就会形成烟草依赖，烟草依赖已经被WHO定义为一种慢性成瘾性疾病。

若在过去1年内体验过或表现出下列6项中的至少3项，医生会综合做出诊断：

1、强烈渴求吸烟。

2、难以控制吸烟行为。

3、当停止吸烟或减少吸烟量后，出现戒断症状。

4、出现烟草耐受表现，即需要增加吸烟量才能获得过去吸较少量烟即可获得的吸烟感受。

5、为吸烟而放弃或减少其他活动及喜好。

6、不顾吸烟的危害而坚持吸烟。

戒烟是一个递增的、阶段性的过程

如果被诊断为烟草依赖，尤其是重度烟草依赖者，强烈建议前往专业的戒烟机构戒烟。戒烟门诊戒烟医生会采用药物干预、行为干预和心理干预等综合疗法进行治疗，往往比自行戒烟效果显著。

如果目前吸烟但还没被诊断为烟草依赖的人，同样建议戒烟，可尝试自主戒烟，也可选择前往专业的戒烟门诊戒烟。

戒烟不易，除了专业的戒烟方法外，日常生活中有很多方法可以使用：

1、控制吸烟欲望。改变与吸烟密切相关的生活行为，如改变清晨的行为顺序（先洗漱、吃饭，再上卫生间等）；采取一些补偿行为，可借用一些替代物，如吃坚果、咀嚼无糖口香糖等。

2、 转移注意力。在吸烟念头出现时选择去做一些其他自己喜欢的事情，如看书、听音乐、运动等。

3、营造无烟环境。打扫生活、学习和工作场所，清除所有和吸烟有关的物品，坚持不去吸烟场所。

4、制定戒烟计划。可以设置戒烟日，制定戒烟计划，积极寻求家人、朋友、同事等的理解和支持，分析戒烟过程中存在的问题或困难并积极处理应对。

5、充足的睡眠。在戒烟期间需要保持充足的睡眠，减少机体的疲倦感。

6、深呼吸。常做深呼吸，适度放松身体，可缓解戒烟过程中的紧张和烦躁感。

7、合理膳食。多吃蔬菜、水果、多饮水，但不要吃高热量的零食。

8、限酒。烟酒通常相互伴随，在戒烟期间饮酒会降低戒烟成功率。

9、保持适量运动。适量的运动可让机体保持充沛的精力，有利于保持积极乐观的心态应对戒烟。

10、戒烟要彻底。如果已经成功完成戒烟，坚决不要尝试复吸。

需要注意的是戒烟是一个递增的、阶段性的过程，电子烟并不安全，更无法帮助戒烟，要采取科学的方法、保持积极乐观的心态、坚持不懈，最后才能成功戒烟。

健康是家人最好的新年礼物，戒烟对健康好处多多。新的一年，从拒绝烟草开始！（来源：综合上海市疾控中心微信公众号、陕西省疾控中心微信公众号等）

点击下方图片进入【生活宝典】专题，获取更多精彩科普

↓↓↓