滑雪“尽头”是骨科？这七个注意事项请牢记

随着北京2022年冬奥会的到来，民众对于滑雪的热情不断提升。不过，在享受“速度与激情”的同时，也要注意做好防护。

据北京急救中心官网消息，从北京2022年冬奥会开幕至今，任务地址为各大滑雪场的120急救任务已有近百个，大部分呼叫原因为摔伤后外伤出血、骨折、脱臼，还有小部分发生打架纠纷事件及雪场门口的道路交通事故。伤者年龄段跨度大，小到5、6岁上到60多岁都有。

“滑雪运动并不适合每一个人，且俗话说得好，滑雪的‘尽头’是骨科！这是一项冒险与危险并存的运动项目。”120提示，首先滑雪运动的发力部位与日常行动完全不同，穿上雪鞋后，重心落在下半身，主要靠腰腹核心和臀腿肌肉发力，并且单板双板也有区别。

其次，初学者绝不可逞强或过于自信，磨刀不误砍柴工，学好理论原理及基础再出战，盲目的跟风很可能会造成自身和他人的意外伤害，成为“鱼雷”可是一种不负责任的体现。

另外，120提醒，请大家牢记滑雪的七个注意事项：做好热身运动，避免身体僵硬。

滑雪姿势要正确，重心放低，膝稍弯，避免损伤膝关节。

初学者先学走，再学滑；选择适合的赛道，不逞强。

注意与他人保持距离，以免发生碰撞和摩擦。

滑雪装备要配齐，做好防护措施。

中老年人的身体条件较年轻人差很多，易伤及关节韧带；如受伤，恢复也比年轻人慢。

摔倒时不要慌，先自行判断受伤部位及程度，如伤及脊椎一定不可乱动，立刻寻求雪场工作人员的帮助，拨打120急救电话及时就医。（记者孙红丽）