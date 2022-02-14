携手抗击疫情  共筑免疫屏障

当前，全球新冠肺炎疫情仍在蔓延，保障充足的疫苗供应和公平分配是当务之急。

中国始终站在守护全人类生命健康的高度，坚持把疫苗作为全球公共产品，以积极深化抗疫国际合作、推动构建人类卫生健康共同体的实际行动，助力弥合“免疫鸿沟”，为世界早日战胜疫情不断贡献中国力量。

守望相助——

持续对外提供更多疫苗

目前，中国已向120多个国家和国际组织供应超过21亿剂新冠疫苗。全球使用的新冠疫苗每两剂就有一剂是“中国制造”。很多国家特别是发展中国家收到的第一批疫苗来自中国，迄今获得的大多数疫苗也来自中国。

新的一年，大批中国疫苗源源不断运往全球有需要的每一个角落，为当地抗击疫情、保护民众身体健康继续提供重要支持。

中国援助的新一批疫苗陆续运抵津巴布韦。在津接种的新冠疫苗中，95%以上为中国生产。“得益于中国的大力支持，包括津在内的众多非洲国家和其他发展中国家获得了防护效果好且能够负担得起的疫苗。”津巴布韦总统姆南加古瓦近日在发表电视讲话时说，在津面临第四波疫情并与奥密克戎毒株作斗争的关键时刻，中方援助将有助于津政府更好地抗击疫情。

1月28日，中国援助的新一批新冠疫苗和注射器运抵坦桑尼亚桑给巴尔。“迄今桑给巴尔从国际社会获得的疫苗援助中，多数为中方捐赠。中国疫苗及时运抵，将使更多民众有机会接种疫苗。”桑给巴尔教育和职业培训部部长西迈·穆罕默德说。

此前两天，中国援坦新一批新冠疫苗和注射器运抵坦首都达累斯萨拉姆。坦桑尼亚卫生部部长姆瓦利穆表示：“中方的及时援助将助力我们加快推进疫苗接种进程，保护民众生命健康。”

“中方向老方援助疫苗，充分体现了中国党、政府和人民对老挝人民的深情厚谊和宝贵支持。”1月25日，中国政府援助老挝新一批新冠疫苗运抵万象机场，老挝政府总理潘坎在疫苗交接时说：“正是在中国帮助下，老挝才能超额完成2021年接种任务，并有信心实现2022年接种目标。我代表老挝党、政府和人民对此表示衷心感谢。”

“中国援助的新冠疫苗犹如‘及时雨’，有助于我们加速接种进程。”中国政府援助赞比亚的第二批新冠疫苗1月24日运抵赞首都卢萨卡，赞比亚卫生部部长马塞博在交接仪式上说，中国的援助体现了两国牢不可破、历久弥坚的友谊。

1月21日，中国援助白俄罗斯新一批新冠疫苗运抵白首都明斯克。白卫生部部长皮涅维奇感谢中方向白方多次援助疫苗，“中国疫苗非常值得信赖，我们将尽快向各医疗机构分发疫苗”。

展现担当——

助力多国撑起“健康之盾”

面对反复延宕的疫情，加快疫苗接种、提升疫苗在发展中国家的可及性至关重要。中国在推动疫苗国际合作中始终展现负责任大国担当，尽己所能助力更多发展中国家撑起“健康之盾”，共同为人类健康构筑“免疫屏障”。

技术成熟、安全有效、储运方便、可及可负担……中国疫苗展现的“硬实力”，得到各国政府和民众广泛认可。

南非卫生产品监管局2月7日表示，中国国药新冠疫苗已获批准在南非正式使用，用于18岁及以上人群接种。去年7月，中国科兴公司生产的新冠疫苗在南非获准紧急使用。

中国是最早向泰国提供疫苗的国家，也是泰国最大疫苗来源国。泰国食品和药品监督管理局日前公告，中国科兴和国药新冠疫苗于2021年先后获准紧急用于泰国18岁及以上人群接种。该局去年底开始审核将科兴和国药新冠疫苗接种范围扩大的申请。在综合评估这两款疫苗的质量、安全性和有效性后，该局日前批准在6岁至17岁人群中接种这两款疫苗。泰国公主诗琳通表示，感谢中方持续对泰方抗击疫情提供宝贵支持与帮助，相信中国疫苗将为保障泰民众健康安全发挥重要作用。

1月28日，国际权威期刊《自然》杂志发表研究文章指出，同源接种三剂科兴疫苗能够诱导对奥密克戎毒株的中和抗体，且有望降低该变异株感染所致重症风险。研究显示，接种三剂科兴疫苗的志愿者针对该变异株的中和抗体血清转换率为95%，表明接种第三剂该疫苗有助于提升血清中的存量中和抗体。

“包括科兴疫苗在内的中国新冠疫苗，在预防死亡和重症、降低住院率方面表现非常出色。”巴西布坦坦研究所所长科瓦斯说。1月20日，应布坦坦研究所申请，巴西国家卫生监督局决定批准为6岁至17岁人群接种科兴疫苗。科瓦斯表示，科兴疫苗在应对德尔塔、奥密克戎等变异毒株时展现出较强的保护效力。得益于中国疫苗，巴西的国家免疫行动可以启动和推进。

近日，印尼药品食品监督管理局批准包括科兴、智飞生物、康泰生物等中国疫苗在内的新冠疫苗作为加强针的紧急使用授权，印尼政府已推广接种疫苗加强针。印尼对华合作牵头人、统筹部长卢胡特此前表示，衷心感谢中方向印尼提供疫苗等支持，帮助印尼实现高接种率，这充分体现了中国人民的友好情谊。

今年1月，智利采用科兴疫苗等新冠疫苗为民众接种第四剂加强针，优先为免疫力较差人群接种，预计2月将接种人群推广到55岁以上人群。“中国疫苗安全有效，有着减少感染、重症发生的实际效果。”智利公共卫生研究院代院长加西亚此前表示，持续获得中国疫苗的供给对智利防控疫情非常重要，“正是因为有了疫苗和大规模接种，我们有了抗击疫情的充足力量”。

和衷共济——

传递战胜疫情的信心和希望

中国继续通过疫苗援助、药物捐赠、联合生产等方式，破解全球疫苗“分配赤字”，构建多重抗疫防线，传递战胜疫情的信心和希望。

世卫组织发布的数据显示，截至1月16日，“新冠肺炎疫苗实施计划”已向144个国家和地区分发10亿剂疫苗。其中，中国疫苗交付量占近1/5。流行病防范创新联盟首席执行官哈切特表示，中国为推动全球疫苗公平分配发挥了巨大作用，国际社会普遍期待与中方加强合作，将疫苗公平分配等目标变为现实。

中国是拉美国家获取新冠疫苗的重要来源之一。根据泛美卫生组织发布的数据，截至2月4日，在智利、厄瓜多尔等国已接种的疫苗中，中国疫苗均占比过半。厄瓜多尔外交和移民事务部部长胡安·卡洛斯·奥尔古因2月11日感谢中国为厄瓜多尔提供新冠疫苗等抗疫支持，表示这对厄推进疫苗接种和经济复苏具有重要意义。“中国新冠疫苗及时抵达，帮助我们度过疫情最艰难时刻。”萨尔瓦多卫生部部长阿拉比日前表示，在全球新冠疫苗短缺背景下，萨方原先预计至2022年仍将面临疫苗短缺问题。中方以实际行动帮助萨方解决疫苗供给难题。

中国携手各方启动的一系列疫苗合作新项目，也将使中国疫苗以更快速度、更低成本惠及更多国家，持续为全球团结抗疫注入强大动力。

“中方向埃方提供疫苗等务实举措，充分彰显埃中团结抗疫坚定决心。”埃及代理卫生与人口部部长加法尔说。1月18日，中埃两国企业签署疫苗冷库项目合作协议，中国科兴公司将在埃及援建一座可储存1.5亿剂疫苗的全自动化冷库，建成后将成为埃及乃至非洲最大疫苗仓储中心。加法尔说，埃方愿与中方继续加强疫苗本地化生产、技术转移和药物研发等领域合作，为非洲兄弟国家战胜疫情作出更大贡献。

自去年12月签署新冠疫苗半成品供应协议以来，缅甸工业部与中国国药集团正积极推进新冠疫苗等疫苗半成品分装新产线建设。缅甸工业部部长查理丹表示，中方大量疫苗援助有力支持当地抗疫。在双方共同努力下，新产线建设定能快速开展，为缅甸疫情防控提供更大支持，为当地民众筑起坚实健康屏障。

《 人民日报 》（ 2022年02月14日 03 版）