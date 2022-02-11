老年人夜间腿抽筋怎么办？试试这些方法

孕妇夜间常有腿抽筋的情况，但其实，老年人也会经常发生夜间腿抽筋的情况，尤其是冬季夜间寒冷，腿抽筋的情况更为多发。

那么，应该怎样缓解此类情况的发生呢？对此，120北京急救中心官方微信今日发文表示，老年人特别是体弱与营养不好的老年人，极易发生夜间小腿抽筋。目前研究认为其中一个主要原因是血清钙离子浓度降低，又称为低钙血症，致使神经、肌肉兴奋性增强所致。其他还有如寒冷刺激、衣服穿得少、被窝不暖、夜间长时间打麻将等原因；走路过多下肢疲劳、睡眠时下肢弯曲时间长等多种因素，也可引起小腿抽筋。

据介绍，低钙血症是血钙低于正常值的现象，属于钙代谢紊乱。由于钙发挥生理作用取决于游离钙（即离子钙），所以低钙血症一般也指低离子钙，也称游离钙低于正常值（<1.1mmol/L）。

低钙血症经常没有明显的临床症状。临床症状的轻重与血钙降低的程度不完全一致，而与血钙降低的速度、持续时间有关，可引发神经肌肉系统、心血管系统、骨骼与皮肤及软组织疾病，可发生随意肌及平滑肌痉挛，导致惊厥、癫痫发作，也可引发哮喘，症状严重时可引起喉肌痉挛致窒息，心功能不全，心脏骤停。

那么，小腿发生抽筋，如何缓解？120提示，一是用拇指或食指的指腹用力按压人中穴，直至穴位有酸胀感；二是立刻坐起，把腿伸直，然后用双手用力将脚掌往脚背方向掰；三是用拇指和食指按压脚后跟两侧，并用力上下搓动；四是发生抽筋后马上下床走动，忍痛用患足前掌向下蹬地。

如何防治老年人小腿抽筋？120提醒，如确是低血钙引起，主要是补钙，可内服葡萄糖酸钙片、乳酸钙等药物，同时要吃含钙量高而富营养的食品，如奶类、豆类、虾皮、海带等。另外，冬季要多到室外活动，多晒太阳，避免寒冷刺激和过分疲劳。（记者孙红丽）