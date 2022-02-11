患有这些疾病 警惕发生消化道出血

急性消化道出血是常见的病症之一，大多是由于消化道本身疾病引起。

另外，消化道出血还有四种其他原因。近日，120北京急救中心官方微信发文表示，如果家庭有下述病人时，要警惕发生消化道出血。

消化道邻近器官患病，如胰、胆的炎症或肿瘤等可引起消化道出血；少数是由于全身性疾病造成消化道局部出血，比如某些血液病、再障性贫血、血友病等等；慢性肾病尿毒症期、心脏病合并严重心衰、脑出血、脑炎等疾病均有消化道出血的可能；某些药物也能造成消化道操作引起出血，如阿司匹林类、肾上腺皮质激素类药物等。

消化道出血的临床表现是呕血和便血，呕出的血可能是鲜红的，也可能是咖啡色的；便出来的血可能是鲜红的或暗红的，也可能呈柏油样黑色。

120提示，发生消化道出血的急救措施包括：立即拨打120急救电话，等到救援期间，应安慰病人静卧，消除其紧张情绪，注意给病人保暖，嘱其保持侧卧、取头低足高位，以防剧烈呕吐时引起窒息。

同时，保留呕吐物。病人的呕吐物或粪便要暂时保留，粗略估计其总量，并留取部分标本待就医时化验。

120还提醒，少搬动病人，严禁让病人走动，同时严密观察病人的意识、呼吸、脉搏，随时与急救人员保持联系，听从急救人员指挥。

护理方面，密切观察和判断病情，应做到及时、细致、准确地观察并记录生命体征：神志，瞳孔，呕血及便血的量、颜色、性质、次数，尤其是要密切观察血压变化以及尿量；对休克患者要注意肢体温度、湿度、皮肤与甲床色泽以及周围静脉充盈度，并观察记录每小时尿量，为临床诊断和治疗提供科学依据。

饮食方面，对休克、急性大出血伴恶心、呕吐、食管静脉曲张破裂出血者应禁食；对少量出血无呕吐、无活动症状者，可进食温凉、清淡、无刺激性的流质饮食。

流质饮食温度不宜过热，以后逐渐改为半流质饮食、软食，选择营养丰富易消化的食物，开始少食多餐，以后改为正常饮食，不食生拌菜、粗纤维多的蔬菜、刺激性食品、硬食、饮料，如浓汁鸡汤、肉汤、浓茶、咖啡等。进食过程应细嚼慢咽，避免损伤黏膜等再次出血。

120提示，消化道出血患者应用止血药物时，需了解药物的作用、不良反应及用药时的注意事项，观察要及时，如发现腹痛、血压升高、心律失常、心绞痛等严重不良反应时，应及时报告医生处理。在家用药如出现不良反反应，及时拨打120急救电话寻求帮助。（记者孙红丽）