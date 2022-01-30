春节假期消化道疾病高发 警惕“肠中风”

春节将至，很多人即将开启“大吃大喝”模式。节日期间，亲友聚会，举杯欢庆，盛宴不断。殊不知，在大快朵颐、把酒言欢之际，我们的消化系统将成为“重灾区”。

“节假日是消化道疾病的高发期。”上海市第一人民医院消化科主任陆伦根表示，春节期间美食佳肴少不了，但这些食物通常都存在油腻肥厚、难以消化等问题，加上大部分人多吃少运动，更是让肠道超负荷工作，极易引发“肠中风”等消化道疾病。

陆伦根医生介绍，肠中风其实称作缺血性肠病，常常发生于结肠，是由于各种原因引起的肠壁血流减少，导致局部结肠壁血液供应不足或回流受阻，从而引发缺血性损害，使肠壁发生营养障碍的一种综合病征。因其病理过程类似于脑中风，故有肠中风之称。

陆伦根医生表示，肠中风急性发作时会突然出现剧烈腹痛、腹泻、便血等情况。还有些肠中风则是时不时发作，感觉不明显，部分患者就诊时，已发展为肠道狭窄，甚至肠坏死。肠中风的诊治贵在及时，如果救治不及时，肠道的存活率就会大大下降。如发生急性腹痛并伴有便血，或遇到不明原因的急腹症时，应尽快就医。

那么，春节假期该如何远离肠中风呢？陆伦根医生建议，保护好血管，合理膳食，少吃动物性脂肪，少吃高糖高脂的食物，不暴饮暴食；戒烟少酒，保持运动，控制体重。积极治疗心血管疾病，高血压、冠心病、糖尿病、房颤等是导致肠中风最危险的因素。防治便秘，便秘会导致腹压增加，有可能引发血栓脱落堵塞血管，形成肠中风。

（视频制作：实习生宋鸣钰）