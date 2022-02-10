金牛昂首高歌去，玉虎迎春敛福来。春节是我国重要的传统节日，也是消费的高峰期，今年的春节消费市场可谓亮点纷呈。虎元素成为消费者眼中的“新宠”，为今年春节带来更多年味儿；双向流动的年货订单传递着温暖与祝福，很多消费者为亲人寄去自己的心意，也收到了来自家乡的问候；而当春节遇上冬奥，体验一场“冰雪奇缘”成为过年新时尚。“新”意盎然的春节消费，尽显国内消费市场的韧性与潜力。

1、虎元素商品——购物清单占“C位”

【镜头】

春节假期，北京银泰百货商场内，许多服装品牌店的橱窗和入口处都换上了带有虎年春节元素的商品，喜庆又亮眼的“新年红”吸引了不少人的目光。走进某服装品牌专卖店，一对情侣正在试穿新款系列卫衣。这款卫衣以中国红为底色，融入了老虎生肖、元宝等传统元素，透着浓浓的“中国味”。女孩告诉记者，自己生肖属虎，今年是她的本命年，打算入手一套虎年生肖的鞋服，感觉更有“年味儿”。

虎啸风生，万象更新。春节期间，与“虎”相关的消费已然掀起热潮，生肖虎周边产品成为当下热销的新品。融入虎元素的各种“国潮”商品的兴起，让这个春节变得更有“中国味”。

有趣的是，现实中的猛虎如今却以“萌虎”的形象走红。春节期间京东消费趋势显示，截至2月5日，虎元素商品增长明显，形态各异的“萌虎”赢得了消费者的心：珠宝首饰类商品成交额同比增长超50%，其中黄金戒指成交额同比增长28.5倍；同时宝爸宝妈们也十分愿意为娃购置新年虎元素装备，带有虎元素的积木、电动玩具等商品成交额同比增长超10倍。

卡通化的老虎图案与传统商品结合，更具潮流感和时尚感。品牌商家纷纷推出虎元素特色年货，传统与创新相碰撞，在增加品牌底蕴的同时，也为传统文化注入更多活力。多家国货品牌以年轻人喜欢的国潮IP为载体，同时结合虎年新年的设计元素，推出了新年IP联名、“虎虎生风”等新年元素商品，一经上市便引疯抢，大受年轻人青睐。

“春节期间的消费是老百姓全年消费能力的集中爆发，也是商品服务供给水平的集中展现。”中国社科院财经战略研究院流通产业研究室主任依绍华表示，春节消费折射的需求之变，蕴含着经济增长的新潜力、新动能。

作为过年必不可少的“气氛组”成员，福字、对联、灯笼、中国结等民俗商品将过年的氛围烘托得更加浓厚。在四川成都的一条年货街，应景的虎元素福字、挂画、毛绒玩具等小商品被商家们摆放在最醒目的位置，“福虎生威”“虎年吉祥”“如虎添翼”……带着新年美好祝愿的创意商品引得不少市民驻足选购。虎元素在消费者眼中已经成为时尚，更与传统节日交相辉映，为今年春节增添了更多年味儿。

成都市服务业研究院院长林娜指出，春节消费主力从中青年到“Z世代”的转化，让传统春节拥有了新的内涵。虎元素商品的热销，不仅赋予了古老的年俗文化以新意，更承载了年轻人对传统文化的创意表达和全新阐释，折射出传统文化的磅礴生命力。

2、“年货春运”——异地包裹寄相思

【故事】

这个春节，有些家庭可能由于某些因素而无法团聚，双向流动的年货年礼寄托着人在四方的心意。今年在北京“就地过年”的何悦在网上给家里订了一台智能洗地机。“过年期间的大扫除总是特别烦琐，尤其是拖地，是家里的一项重体力活儿。今年春节我不在家，父母打扫起来就更辛苦了。这台洗地机解放了父母的双手，让他们在老家舒舒服服过个省心年。”何悦告诉记者。

数字化供应链让全国各地的年味互联互通。为满足老百姓春节期间的消费需求，政府部门、行业协会等均针对春节居民消费特点举办了种类繁多、各具特色的年货节。商务部数据显示，自1月10日“2022全国网上年货节”开始以来，消费升级类产品受到欢迎。智能清洁电器备受消费者青睐，除螨仪、洗地机销售额同比分别增长40.1%、32.9%。

古时一封家书抵万金，如今年货快递暖人心。即使相隔千万里，亲情永远不会缺席。春节期间，随着一个个快递包裹抵达千家万户，“年货春运”已经成为一种新的潮流趋势，让来自家乡、家人的温暖常伴左右。

国家邮政局监测数据显示，今年春节期间（1月31日至2月6日），全国邮政快递业共揽收和投递快递包裹7.49亿件，较去年农历同期增长16%。节日期间特色产品和节庆寄递需求旺盛，农产品网销继续保持快速增长态势。

通过一份份线上订单，在外乡打拼的人们将健康、新潮的食品寄给父母亲人，而来自老家的年货则充满了浓浓的家乡味道。大年夜的餐桌上，不仅有带着乡情和牵挂的家乡特产，还玩出了新花样——“预制菜”成为一种时髦的选择。商务部大数据显示，今年的“网上年货节”开启后，预制菜销售额同比增长45.9%。

商务部新闻发言人束珏婷表示，针对春节商品和服务需求种类多、数量大等特点，各地推出更多定制化、智能化、绿色化、高品质商品，以及适合不同人群的餐饮套餐和定制年夜饭，满足不同消费者的需求。

“爆竹声中一岁除”。今年不少市民选择在网上购买电子鞭炮，营造别样“年味”。在某电商平台，有些店铺仿真电子鞭炮月销量已过万，网友评价“声音很逼真，也很环保，不用的时候还可以挂起来当装饰”。

商务部国际贸易经济合作研究院研究员高宝华指出，当前网络购物、平台经济、物流配置的现代化条件极大丰富和便捷了人们的采购活动，实现了从消费内容、购买手段到使用、体验方式的全方位消费升级。新春佳节消费需求的高涨，无疑也为2022年国内消费市场的开局注入了一股新的活力。

3、“一墩难求”——冬奥点燃冰雪热

【数据】

京东消费数据显示，春节期间，滑雪运动类商品整体成交额同比增长322%，其中滑雪面罩成交额同比达15倍。冰上运动类商品整体成交额同比增长达430%。此外，冬奥会还带动了冰雪旅游热。在某旅游平台上，春节期间冰雪旅游商品订单量同比增长超30%。吉林长白山、黑龙江亚布力等滑雪胜地的订单快速增长，广州、重庆、成都等地的室内滑雪场也成为热门去处，“3亿人上冰雪”正在成为现实。

2月4日晚北京冬奥会举行开幕式，不少网友开启了边看直播边买同款模式，“冬奥开幕式中国队羽绒服”成为大热门，许多品牌官方旗舰店的羽绒服、卫衣销量环比上周大幅提升，其中冬奥国旗款外套、谷爱凌同款卫衣等格外受消费者欢迎。冬奥会吉祥物“冰墩墩”更是“一墩难求”。数据显示，仅开幕式当晚就有超100万网友涌入奥林匹克官方旗舰店，“冰墩墩”的许多周边产品几乎“秒空”。

常态化冰雪旅游、体验冰雪运动，正成为人们新的运动习惯。春节遇上冬奥会，带旺了冰雪消费，也促进了冰雪产业发展。随着北京冬奥会开幕，人们对冰雪运动的热情更是彻底被点燃。

正月初五，在北京过年的张晗约上几个同事，到滑雪场来了一次“集体打卡”。“我虽然在东北出生，但之前从来没滑过雪。现在北京举办冬奥会，冰雪运动真的太‘火’了，我在朋友圈里看到好多小伙伴都在滑雪，也想去感受一下冰雪运动的魅力。”谈到这次“滑雪初体验”，张晗脸上充满新奇和兴奋。

张晗还向记者展示了她当天在滑雪场拍的一张照片：“这是我们在滑雪场排队租护具和储物柜的大厅，人超级多，我们几个排了快一个小时才租到。那天很多爸妈带着孩子全家过来玩，在现场能感觉到大家都对冰雪运动特别有热情。”

中国旅游研究院院长戴斌指出，从全国范围看，东西南北一年四季全面开花的“冰雪经济”新格局已经成型，未来适合小康生活的冰雪项目会越来越多，在大雪时节采头冰、什刹海溜冰、松江赏雾凇等经典项目之外，发展出更多如漠河找北、雪乡跳雪、冰雪光景秀、首钢冰雪汇等新颖体验。

在林娜看来，目前，消费需求从购买基本生活用品向提升美好生活品质转变。结合消费升级发展趋势，今年的春节消费市场呈现出新特点——传统实物型消费和新潮体验式消费共存。居民消费需求不再局限于吃穿等物质层面，文化、旅游等体验式服务消费需求增长迅速，冬奥会带热的冰雪运动消费、微度假消费、数字文化娱乐等新型消费正不断涌现。（本报记者 董蓓）