冬奥防疫和城市防疫“一体推进”

昨天，2022北京新闻中心举行冬奥会场馆服务保障专场新闻发布会。北京青年报记者从发布会现场获悉，为保障冬奥会顺利举行，朝阳、海淀、石景山、延庆四区加强了闭环内外的防疫工作，坚持冬奥防疫和城市防疫“一体推进”，同时将春节特色与冬奥元素有机结合，推出丰富多彩的各类活动，带动更多市民参与到冰雪运动中来。

做好疫情防控是做好冬奥保障工作的重要基础。朝阳区副区长孟锐介绍，朝阳区坚持冬奥防疫和城市防疫“一体推进”，实行“一馆一策”、“一店一策”，坚持“分区不重叠、流线不交叉、边界严管控、人员不跨区”。围绕场馆内外的疫情防控特点，朝阳区分别制定方案绘制出了风险管理分区的示意图，在此基础上进一步就闭环管理过程中所出现的具体问题，研究制定了涉奥场所周边的核酸检测、涉奥人员溢出及管理政策，协助保障团队做好人员环境的管理。疫情防控的细致从垃圾清运中就可见端倪，孟锐举例说，朝阳区对闭环内外的垃圾坚持分类收集，避免垃圾混放，并做好消杀工作，实现了每日清运。

海淀区充分发挥科技优势，借助导引服务机器人、消毒机器人等科技手段实现了科技防疫和智慧服务的有机结合。据海淀区副区长林航介绍，按照防控风险，海淀区划分出“4个区域、5大类别人员”，切实筑牢冬奥赛事与城市疫情防控底线。对区内场馆、签约酒店、集中驻地、交通流线、场站等涉奥场所和环节严格执行“全流线”闭环管理，每人每日全覆盖核酸检测，落实“人员、物品、环境”同检同防及每日环境消杀。

自冬奥会开幕以来，延庆区持续加强疫情防控工作，做到核酸检测全员覆盖。延庆区区委副书记黄克瀛介绍，延庆赛区在场馆、签约酒店、集中驻地等总计100个涉奥点位，实施了“一点一策”疫情防控方案。为做好核酸检测，延庆设置方舱实验室3个、固定采样点41个、移动采样点25个，坚持“闭环内每天一次、闭环外两天一次”核酸采集，每天早晨6点之前报告全体人员检测结果，对于发现的阳性病例，迅速严格按照防疫手册规定，采取相应措施，确保当日赛事不受影响。此外，配备专业设备，每天在场馆、签约酒店、集中驻地开展预防性消毒。

在冬奥赛场内外，随处都可以看到志愿者们忙碌的身影。志愿者们的辛勤付出，是保障冬奥会赛事成功举行的重要支撑。据孟锐介绍，朝阳区在3个竞赛场馆周边、12个重要场所、商业网点、旅游景点设置了15个城市志愿服务站，共有2000余名志愿者为游客提供线路指引、语言翻译、应急服务、冬奥知识宣传等服务。此外，目前朝阳区已累计启用涉奥酒店83家，其中签约饭店26家，累计接待中外宾客2.2万余人。

石景山区是北京冬奥组委总部、主运行中心、交通指挥中心、技术运行中心、电力运行中心、制服和注册中心所在地，是北京冬奥会的“指挥大脑”和“大本营”。同时，北京城区内唯一的雪上项目比赛场地——首钢滑雪大跳台也坐落于此。据石景山区区委常委、常务副区长齐春利介绍，全区16个城市志愿服务站和47个重点社区站点全部进入运行状态，6700余名冬奥城市志愿者全部上岗开展服务。此外，石景山还成立“冬奥先锋党支部”，发动“老街坊”志愿者队伍一起上阵服务冬奥。

赛事期间，海淀区共组织闭环外8类、1.2万名城市志愿者和6000余名社区志愿者，深入一线开展冬奥志愿服务活动，擦亮城市文明风景线。

自冬奥会申办成功以来，北京市民上冰上雪的热情持续高涨。日前，延庆海陀滑雪旅游度假地入选首批国家级滑雪旅游度假地，为延庆区冰雪旅游产业发展提供新动力。黄克瀛介绍，今年1月份以来，聚焦冰雪主题，延庆区开展了一系列冬季文旅活动，借助冬奥火炬传递热度、冬奥盛世举办的东风，龙庆峡冰灯冰雪季、世园公园冰雪嘉年华、万科石京龙和八达岭滑雪场成为这个冬季的“网红打卡地”。春节期间，延庆区共接待游客46.7万人次，实现旅游收入7233.9万元，精品民宿平均入住率超过80%，乡村旅游接待人数全市第一，冬奥会对冰雪旅游带动作用进一步凸现，最美冬奥城的热度进一步升温。（赵婷婷）