冰天雪地绽放炙热青春力量

奥运赛场上青春飞扬的面庞，映照着国家的生机与活力、兴旺与朝气。透过奥运这扇窗口，人们看到蓬勃向上的青春力量。一次次突破、一项项纪录，创造着新的历史，中国新生代体育健儿驰骋赛场，刷新着人类超越极限的新纪录，也张扬着健康、阳光、向上的精气神。他们在赛场上的拼搏精神，必将激励亿万人民攻坚克难、勇往直前，汇聚起同心筑梦、团结奋斗的磅礴力量。

如初升的太阳，霞光万丈；如翻滚的浪花，奔涌向前。驭雪而驰、跃向蓝天、翻转两周、转体1620……3秒钟后，稳稳落地，雪板激起的雪末划破全场紧张的寂静，中国选手谷爱凌大声尖叫，双手抱头，掩面而泣。2003年出生的她，在2月8日举行的北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中摘得桂冠。

这是18岁的谷爱凌第一次参加冬奥会。女子大跳台并非她的强项，在最后一跳中，她选择了此前从未在大赛里完成过的向左偏轴转体1620度的超高难度，拿到了94.5分的高分，反超至第一。最后一跳完美落地，让谷爱凌收获了人生中的第一枚奥运金牌。除谷爱凌外，“后起之秀”任子威、李文龙包揽短道速滑男子1000米金银牌；“00后”小将苏翊鸣历史性摘得单板滑雪坡面障碍技巧银牌；17岁的彭清玥、20岁的宋祺武与队友参加跳台滑雪混合团体标准台比赛，虽最终无缘决赛轮，但两人尽全力完成首次奥运之旅便是胜利。

飞扬的雪末，旋起的冰屑，在这场冰雪盛宴中，中国“00后”健儿们脚踩冰刀雪板，驰骋冰雪赛场，用拼搏展现年轻的魅力，绽放出冰天雪地里炙热的青春力量。

生命因运动而青春，青春因拼搏而精彩。北京冬奥会中国体育代表团共有176名运动员，其中131人是首次参加冬奥会，占74.43%。运动员平均年龄25.2岁，大部分运动员都是21世纪出生的新一代。初次站上冬奥会舞台的“00后”们，充分释放激情澎湃的青春活力，弘扬新时代青年的精神风范，展现了中国年轻人阳光奋进的模样，彰显了中国体育持续向前的青春力量。

应该说，无论是否摘得奖牌，青春小将们站上赛场的那一刻，每一滴带着热气的泪水与汗水，都显得格外温柔，只要让青春的风采在赛场上空飘扬，小将们就已经拿到了属于自己的胜利。诚如完成首次奥运亮相的彭清玥所说：“我想对4年后的自己说，2022年的我已经成功了，希望4年后的自己越来越好。非常荣幸能够代表中国参赛，未来要继续练好基本功，争取多参加几届冬奥会，为国争光。”

冰天雪地里飘扬的每一次呐喊声，都以另一种方式激励着“00后”运动员们，而赞美声更是对中国青春力量的鼓舞。放眼北京冬奥会，除了赛场上的青春力量，一大批的“00后”也成为冬奥赛事服务的中流砥柱。从启动北京冬奥会志愿者招募的那一刻起，无数有志于此的青年学子就摩拳擦掌，怀揣着足以融化冰雪的热情，积极参与申请，希望把握时代赋予的机遇和使命，为祖国的“奥运梦”增光添彩。

截至志愿者招募结束，全球网络招募报名系统总浏览量3404万人次，报名成功人数超过96万，其中18-35岁青年占比95.76%，在校学生占比85.01%。有一分光，发一分热，以青春之我勇挑重担，用坚实脚步践行青春誓言，这群年轻的志愿者们以赤诚为墨，书写着最美的冰雪之歌，为举办一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会奉献属于青年的力量。

体育从一个侧面书写着国家和民族的奋斗历程，也提供了一扇观察国家前途与命运的窗口。“青春如朝阳，如乳虎，如雏鹰，生气勃勃、活力满满，孕育着无限的潜能和希望。”青年是整个社会力量中最积极、最有生气的力量，国家的希望在青年，民族的未来在青年。奥运赛场上青春飞扬的面庞，映照着国家的生机与活力、兴旺与朝气。

透过奥运这扇窗口，人们看到蓬勃向上的青春力量。一次次突破、一项项纪录，创造着新的历史，中国新生代体育健儿驰骋赛场，刷新着人类超越极限的新纪录，也张扬着健康、阳光、向上的精气神。他们在赛场上的拼搏精神，必将激励亿万人民攻坚克难、勇往直前，汇聚起同心筑梦、团结奋斗的磅礴力量。