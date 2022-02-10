“不能让农村高龄老人自己劈柴做饭”充满暖意

2月9日，国务院新闻办公室就《“十四五”城乡社区服务体系建设规划》举行政策例行吹风会。国家发改委社会发展司司长欧晓理在会上表示，我们不能够在最基本的需求没有保障好之前先去搞“诗和远方”，不能让城里老年人在互联网时代成为“需求孤岛”，也不能让农村老年人八九十岁高龄还要自己劈柴做饭。

上述《规划》在去年12月底已经发布，对城乡社区服务进行了全面规划部署。发改委有关负责人此次就《规划》进行解读，有利于各级实施机构和公众对《规划》内容有更准确更深刻的理解。上述三个“不能”既体现出务实的态度，也彰显出对城乡老年人的关爱，读来令人感到温暖。

提升居民获得感、幸福感关键在基层社区，只有在保障和满足居民基本需求的基础上，才能谈论“诗和远方”，所以“我们不能够在最基本的需求没有保障好之前先去搞‘诗和远方’”。这对《规划》实施机构是种必要的提醒，即不能好高骛远而是要脚踏实地，先保障衣食住行等最基本的需求，再有序解决上层需求。

其中，城乡老年人群应该是社区服务优先考虑的对象。这不仅是因为老年人已经为经济社会发展做出了贡献，也是因为部分老年人的身体机能、生存能力等方面正逐渐衰弱成为弱势群体。比如，部分城市老年人遭遇“数字鸿沟”变成“需求孤岛”，部分农村老年人由于子女不在身边等原因，解决基本生活问题要靠自力更生。

在这种情况下，发改委有关负责人表示“不能让农村老年人八九十岁高龄还要自己劈柴做饭”，令人顿觉暖意满满。这一表态折射出有关部门工作很细心，很重视现实问题——农村高龄老人的生计，又善于发现细节——老人自己劈柴做饭。既然已经发现这类问题并承诺“不能”，就有望做出相关安排，去改变这类老人的生存现状。

在上述《规划》中，无论是明确农村社区综合服务覆盖率由2020年的65.7%，到2025年提升到80%，还是鼓励发展餐饮、零售等生活性服务业，支持相关企业在村（社区）设置服务网点，满足居民多样化需求等，这都有助于解决农村高龄老人的吃饭问题。比如餐饮服务深入农村社区，会为农村高龄老人就近吃饭带来便利。

不过也要看到，农村高龄老人自己劈柴做饭有多种原因。很多老人不仅是因为外出就餐不方便，也因为没有相应的收入支撑餐饮消费，只能自己动手解决吃饭问题。当然，也有习惯方面的原因，由于自力更生惯了，即便处于八九十岁高龄，也要自力更生。另外，因农村社区缺乏燃气等清洁能源或消费不起，只能劈柴做饭。

所以，解决农村高龄老人劈柴做饭这一现实问题并不容易，既需要以务实的政策鼓励餐饮企业进驻农村社区，也需要提高农村高龄老人的收入使其有钱消费，还需要为农村社区提供老人能消费得起的燃气和电能等。就解决农村高龄老人吃饭问题而言，也需要出台专门措施并加大投入，让高龄老人劈柴做饭现象成为历史。

说到底，农村高龄老人需要完善的社区服务，从吃饭到就医到健身文娱等都能就近完成，而且相关成本都在可承受的范围内。相对来说，城市老年人大多都有养老金，生活也比较便利和幸福，农村老年人获得的保障亟待强化。当务之急，需要把农村社区服务视为短板，投入更多的人力物力，让农村老年人也能切实分享发展成果。(丰收)