“你们是我的英雄！”2月6日，一名外籍患者康复出院时，给北京延庆区冬奥医疗保障中心和北京大学第三医院医护人员写下一封热情洋溢的感谢信。

1月31日除夕，这天下午，一位中东国家奥委会的官员因腹痛来到延庆区冬奥医疗保障中心就诊，一场争分夺秒的医疗救治就此展开。

救治过程中，现场救治专家、远程指挥中心、市级专家三方救治人员通过远程会诊等多种方式进行沟通，确保患者的病情变化迅速传至指挥中心，确保专家组的救治意见得到落实。与此同时，心内科、麻醉科、重症医学科、呼吸科、肾内科医护人员先后加入救治队伍，整个过程紧张、有序、专业。

由于患者病情复杂，在北京市卫健委和延庆区卫健委的协调下，北京协和医院重症医学科医生汤铂、北京大学第一医院肾内科医生周福德专程从市区赶至延庆，加入救治队伍。

2月1日4时，患者的呼吸逐渐趋于平稳，医护人员们长舒了一口气。“我们穿着防护服连续工作了10多个小时，经历了一个难忘的除夕夜。”延庆区医院肾内科医生闫颖说。

2月2日，患者被转至北京大学第三医院继续治疗，医院立即启动专家会诊，并通过国际长途电话向患者家属了解其既往病史，明确了患者的发病原因。北京大学第三医院先后进行了5轮专家组会诊，采取了抗感染等多种治疗方法。患者病情持续好转，于2月6日10时康复出院后返回酒店。

这名外籍患者在信中写道：“感谢所有医生、护士和每一个人，在我生病期间，你们为我提供了非常棒的专业治疗。”

《 人民日报 》（ 2022年02月09日 14 版）