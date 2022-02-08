竞相模仿“青绿腰”？骨科医生紧急提醒：盲目模仿会伤害腰椎

人民网北京2月8日电 （记者乔业琼）除夕当晚，舞蹈诗剧《只此青绿》触动了无数观众的心弦。这两天，全网都在模仿和挑战“青绿腰”，对此，浙江大学医学院附属邵逸夫医院骨科副主任医师马建军提醒，不要盲目模仿，以防伤害腰椎。

“‘青绿腰’的动作实则是种腰椎过伸姿势，虽然动作确实很美，但不建议大家盲目模仿。”马建军表示，台上一分钟，台下十年功。美丽舒展的动作背后，是舞者长年累月的专业训练，她们的腰背肌肉、韧带等都有了记忆，知道如何控制自己的身体姿势更好地保护自己。但普通人没有接受过正规训练，突然这么来一下，其实是很危险的。稍有不慎，容易损伤腰椎。

杭州市疾控中心指出，当腰椎过伸时，棘突和棘突之间会形成挤压和撞击，软组织和韧带也会因为应力过大而受到伤害。棘突是脊椎骨最表浅的部分，肌肉韧带附在其上，棘突和棘突之间也有韧带相连，增加了脊柱的坚固性和稳定性。当腰椎过伸，棘突受到过度挤压，相邻棘突之间还会形成撞击，这种非正常应力会导致棘突受损、棘突和棘突之间的韧带也容易受到伤害，严重的还会出现骨损伤，后期可能会出现反复腰部不适感，甚至出现顽固性腰痛。

杭州市疾控中心表示，有些瑜伽动作或小孩子练舞蹈经常用到的下腰动作，其实也涉及到腰椎过伸姿势，也有相同的问题，如果出现腰痛，就要停止训练，及时到医院就诊。