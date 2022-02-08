春节消费“虎虎生威”彰显内需巨大潜力

全国国内旅游出游2.51亿人次，收入2891.98亿元；多款冰墩墩售罄，冰雪体育用品销量成倍增长；电影票房超60亿元，创下春节档中国影史第二高好成绩……虎年春节，我国消费市场呈现诸多新亮点新风尚，彰显出内需市场巨大潜力。分析人士指出，传统消费旺季叠加一系列政策利好，激发了人们的消费热情，为消费市场“稳开门”注入强劲动力。

春节是中国的传统节日，也是消费旺季。今年春节假期，节日经济红红火火，多项消费数据亮眼，在满足人民日益增长的对美好生活的向往同时，进一步释放消费潜力，为消费市场稳定复苏再立新功，为今年疫情防控常态化条件下经济平稳开局奠定了坚实基础。

冰雪消费是今年春节消费市场的最大看点。虎年春节遇上北京冬奥会，点燃了各地冰雪运动的热情，带动了冬奥纪念品、冰雪运动装备、住宿旅游、休闲运动等领域的消费热潮。携程2月6日发布《2022年春节旅游总结报告》显示，截至2月5日，春节期间滑雪主题酒店预订量同比增长54%，冰雪、滑雪景区门票订单同比增长近40%。

中国旅游研究院发布的《中国冰雪旅游发展报告（2022）》也预测，在北京冬奥会、冰雪出境旅游回流、旅游消费升级以及冰雪设施全国布局等供需两方面刺激下，预计2021-2022冰雪季我国冰雪休闲旅游人数将达到3.05亿人次，我国冰雪休闲旅游收入有望达到3233亿元。

文化消费“热”起来。春节，是中国的传统节日，也带有文化色彩。在物质生活越来越丰富的当下，人们的过节方式、消费理念和休闲方式发生了变化，对文化的追求越来越高，愿意拿出钱来进行文化消费，文化消费品质不断升级。春节期间文化消费亮点频现，看电影、外出旅游、文化场所里过年，节日里弥漫着浓浓的文化气息。虎年新春，兼顾“就地过年与返乡团圆”，节日期间形式多样的促消费活动提质升级。在喜庆团圆的节日气氛中，过年也不再局限于传统的餐饮和娱乐，而是向更高层面的精神需求上延伸。

中国旅游研究院发布的2022年一季度暨春节文化消费调查显示，文化体验成为春节节假日休闲和拉动消费的主要内容；从消费方式来看，线上与线下文化消费场景实现了深度融合；从消费支出来看，文化体验有效带动了消费，非遗文化、人文风情、市井烟火成为休闲消费的重要选项。

夜间消费“火”起来。夜间经济是现代城市经济的重要组成部分，既彰显了一座城市的活力、风貌和特色，也满足了市民、游客夜晚消费需求，成为激发城市消费升级的重要途径。沉浸式演艺、奇妙光影秀、夜间博物馆，在春节假期，各地夜间消费业态推陈出新，夜间消费场景创新力度不断加大，人们在夜间经济打造的新空间中，寻找诗与远方。

数据显示，全国夜间消费额实现3790.87亿元，同比增长27.06%，在整体消费额占比 33.71%，较去年同期提升2.25个百分点，夜间经济发展动能显现。分业态看，夜娱、夜宵、夜游、夜购为代表的夜间经济消费业态分别同比增长 19.99%、28.91%、15.87%、28.76%。“夜间经济”在满足人们吃、穿、住、行、用等基本消费需求的同时，还可以满足居民在学习、娱乐、健康等方面的需求，对于促进我国尽快形成以国内消费为主，国际国内双循环格局，有不可低估的作用。

消费是拉动我国经济增长、畅通国民经济循环最强劲的引擎。透过春节消费市场的火热，可以强烈感受到中国消费市场持续恢复态势并未改变，消费贡献、规模和结构均稳中有升，彰显国内市场的强大潜力。坚持扩大内需这个战略基点，增强消费对经济发展的基础性作用，定能为中国经济发展注入强劲动能。