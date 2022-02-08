当“年夜饭”碰上“预制菜”

梅菜扣肉、黑椒牛柳、法式羊排、红烧黄花鱼、小鸡炖蘑菇……打开手机APP或购物网站，进入春节年夜饭预定区，就可以轻松敲定年夜饭菜单。下单后，菜品会提前制作并包装好，快速送达。消费者只需简单加热，便迅速“做”出了一桌美味的年夜饭。

这个春节，省时省心的“预制菜”悄然走红。有关餐饮机构的分析报告显示，2021年中国预制菜市场规模超过3000亿元，预计到2025年将会突破8300亿元。消费者对“预制菜”怎么看？商家对于这一领域又有哪些布局？

特色鲜明，做年夜饭不再费事

对中国人而言，如果说一年中哪顿饭最重要，非“年夜饭”莫属。通常，年夜饭菜品准备最正式、程序也最繁琐。不过，各类预制菜的出现，正在改变着年夜饭。

来自河南的贾瑞杰，近几年在杭州和北京两地轮流过年。自从有了孩子，她对年夜饭的期待也发生了变化。“我的口味比较宽泛，水煮鱼、香辣虾、牛肉羹、京酱肉丝等等，我都喜欢吃。前些年，年夜饭基本都是自己做，耗时耗力不说，最后还弄不出几个像样的菜。如今，预制菜种类多了、制作精了，特别是吃起来方便，对我来说是个很大的福利！”贾瑞杰告诉本报记者，自己在年前浏览了各种预制菜的商品信息，组合下单了几种预制菜，使今年的年夜饭成为“各地美食的荟萃”。

在天津从事通信工作的崔越，对快速走红的预制菜也很关注。不过，今年春节，他和家人还是准备了传统的年夜饭。“家里人觉得，尽管预制菜种类比较丰富，吃起来也省事，但年夜饭毕竟一年一次，还是要有点仪式感、忙活忙活，才有年味儿。再说，目前市面上针对年夜饭这个级别的预制菜价格相对较高，但质量、口感如何，我们不是很清楚。”崔越说，今年春节没有订预制菜，不过这一新品类快速发展对消费者来说终归是好事，改日会考虑尝尝鲜。

据了解，预制菜的存在已有十多年，只是在近几年受新冠肺炎疫情影响才获得更多关注。同时，随着保鲜技术、包装技术的提升，预制菜不仅仅是单纯的“二次加热”，在品质和口味上有明显改善，受到消费者认可。

京东生鲜餐饮速食业务负责人焦赫在接受本报记者采访时表示，预制菜最大的优势，就是能够帮助家庭用户吃得好，同时还能省时省力。近3年，京东平台预制菜的销售增长超4倍，这一过程中，品牌类型、数量、产品形式等不断丰富和升级。“‘2022年网上年货节’期间，我们的预制菜销售额很快突破了2000万元。新雅大厨年夜饭大礼包、西贝八道精品菜礼盒、梅龙团圆饭、正大猪肚鸡、安井酸菜鱼、眉州东坡肘子等特色预制菜产品热销。”焦赫说，真正能够解决用户痛点、让消费者得到方便的商品一定会脱颖而出，预制菜的发展便是如此。

花样翻新，抢抓市场各显神通

针对“就地过年”“错峰返乡”人群增多，今年春节，不少商家推出了个性化的预制菜年夜饭套餐。

北京物美加大了半成品预制菜的供应，方便一人食或两人食，让就地过年的消费者也能感受到浓浓年味。该企业还与“锅圈食汇”“王小卤”“拉面说”等新消费品牌合作，以满足年轻消费群体需求。同时，物美、多点Dmall还在往年半成品菜的基础上，进一步优化菜品供应，联合多家品牌推出“锅圈的快手菜”等预制菜产品，使消费者5分钟内即可享用美食。

家乐福生鲜经营中心相关负责人告诉本报记者，家乐福为消费者准备多种多样的年夜饭预制菜，主要有常温包装的熟食凉菜、加热即食的菜品、汤品、点心等四大类。各地区门店根据当地特色，推出略有差别的产品。生产工厂均有相应资质，经过第三方机构审核，做到所有商品可追溯，严守食品安全关。目前，家乐福华北、华东等地区的预制菜销售均较好。

预制菜的品类也不局限于家常菜，更多高端特色食品加入进来，对接消费升级步伐。“符合地方特色、家宴类的产品，尤其受消费者欢迎。比如，上海地区的糟溜鱼片等预制菜，销售量同比去年翻了三番。我们还推出俄罗斯帝王蟹、波士顿龙虾等进口生鲜，让消费者一饱口福。”该负责人说，未来，家乐福计划逐步引进保质期更短的鲜品预制菜，将工厂生产到卖场上架时间压缩至24小时以内。

“与平时聚餐相比，年夜饭的种类比较多，菜量也大。今年，我家年夜饭还是会以自己制作为主，同时通过购买预制菜进行补充。这样，亲朋好友既能吃到自家手艺，又能尝到大江南北的美味，一举两得。”在北京从事金融工作的白云飞对预制菜十分认可。

商机无限，高质量发展是关键

预制菜的走红，意味着新商机。

企查查数据显示，中国现存预制菜相关企业6.81万家，2021年新增4212家。从区域分布来看，山东、河南、江苏分别以8423家、6412家、5639家位列前三。此外，广东、河北、安徽、辽宁等省份，预制菜企业亦相对较多。具体到城市层面，深圳、长春、潍坊、临沂、苏州、合肥、商丘等地预制菜相关企业较为集中。同时，随着预制菜市场的发展，“懒熊火锅”“小牛凯西”“珍味小梅园”等预制菜品牌还获得了大量社会资本的支持。

广东湛江国联水产开发股份有限公司相关负责人表示，从预制菜市场的发展趋势来看，中国城镇化步伐加快、消费升级趋势明显、家庭小型化，使预制菜有广阔的市场空间。不过，预制菜品行业有一定门槛，包括品牌规模壁垒、食品质量及安全壁垒、渠道及客户壁垒、研发及创新壁垒等，需要企业紧跟客户及消费者需求，持续创新，快速研发、迭代新产品，以精细高效管理满足客户要求。这一过程中，品牌声誉、快速创新和研发能力、渠道建设等需要企业本身较长时间的技术积累。

“预制菜品在国内尚处发展初期，经营规模以中小企业为主，数量庞大但市场集中程度较低，区域性特征明显，竞争激烈但格局不明朗。预制菜行业属于大消费，未来整个行业的竞争将上升为品牌竞争。”该负责人预计。

预制菜的升温，还吸引了跨国企业前来布局。记者从泰森食品了解到，今年该公司首次在中国市场推出了年夜饭预制菜“泰森合家欢礼盒”。

泰森食品中国区市场部总经理詹钧文说，消费场景和供应链技术的成熟化，是预制菜市场快速发展的前提。“一方面，随着电商、O2O平台的兴起与发展，预制菜进入越来越多的消费场景中；另一方面，中餐饮食品类丰富，对不同温区的产品包装技术、保鲜技术甚至物流运输技术都有较高要求。”詹钧文说，泰森食品在食材和供应链方面的优势，是其得以快速进军预制菜市场的重要原因。

多位业内人士表示，预制菜产品对供应链和服务体系的要求很高，这对餐饮企业来说是不小的挑战。未来，行业的高质量发展，需要产业端的完整、产品品质稳定性、品牌可信度、消费场景创新、菜品口感保障等多重合力推动。