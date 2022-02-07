失眠、焦虑、不想上班？专家教你应对“节后综合征”

人民网北京2月7日电 （记者乔业琼）“干活效率低”“提不起精神”“晚上睡不着早上又起不来”……春节假期结束，有不少人反应自己患上“节后综合征”。对此，专家提醒，应及时进行心理调节，减少“节后综合征”带来的不适。

正确认识“节后综合征”

“节后综合征”并不是一种疾病，只是一种对心理生理不适状态的戏称，指的是人们由假期的放松状态突然进入工作的紧张状态时，生理和心理的平衡被打破，进而产生的一系列问题。

春节假期中，很多人会参加各种聚餐，难免暴饮暴食。不再朝九晚五，有些人还会熬夜刷剧、玩游戏，一觉睡到大中午成为常态。

开工之后，就需要一段时间来调整肠胃，期间很可能出现腹泻、食欲不振等症状。强制早睡早起，因此晚上失眠、早上睡不醒、白天精神不振等现象并不奇怪。可以说，“节后综合征”主要是指情绪问题。

多方调适 尽快进入状态

积极进行心理调适。可以问一下自己：为什么自主选择了这样一份工作？自己的工作对于他人、社会有什么价值？自己有怎样的品质和特长，能够把这份工作做得比多数人更好？通过问上述问题，激发工作动力，转变看待工作的方式。

尽快按照规律作息。恢复原来的生活节奏，确保作息规律、健康。晚饭不能吃太饱，以清淡为主，多吃维生素含量高的食物。睡前不要让大脑高度兴奋，减少电子产品使用，可用音乐等手段静心，或热水泡脚5~10分钟。

争取做到劳逸结合。工作期间可设置一定的休息时间，通过闭目养神、聆听舒缓一些的轻音乐、读书阅报、多走动等方式调整身心。工作之余安排轻度运动，如散步、慢跑、瑜伽等。

慎终如始 做好健康防护

在做好相关调适的同时，也应注意健康防护，慎终如始，时刻警惕新冠肺炎疫情。

做好健康监测。要密切关注自身及家人的身体状况，如出现发热、干咳、乏力、嗅觉减退、味觉减退、鼻塞、流涕、咽痛、结膜炎、肌痛和腹泻等新冠肺炎相关表现，不参加社会活动、不乘坐公共交通工具、不打网约车等，戴好口罩，及早到附近医院发热门诊按规定就医，不自行购药、服药，以免延误诊疗，同时，要主动向单位报告健康状况，并按照单位的各项防疫要求返岗工作。

把防护措施融入日常生活。要提高防护意识，养成戴口罩、勤洗手、常通风等好习惯。接收邮件包裹时要正确佩戴口罩和一次性手套，减少直接接触，对邮件包裹也可用消毒剂、热力消毒等方式进行消毒，处理完邮件包裹后及时进行手消毒或清洗双手，避免用不清洁的手触碰口、眼、鼻。（综合北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会、健康四川官方微信公众号）