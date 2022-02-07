光大中华民族家教文化

在全国教育大会上，习近平总书记强调：“家庭是人生的第一所学校，家长是孩子的第一任老师，要给孩子讲好‘人生第一课’，帮助扣好人生第一粒扣子。”“天下之本在国，国之本在家。”中华民族历来重视家庭教育，在家教方面积累了宝贵经验。探讨中华民族家教的内容、方法与特点，总结中华民族家教的经验与规律，对当代家庭教育具有重要的启示意义。

传统家教文化的内容

家教文化源远流长。《周易》中的《家人》《渐》《蛊》《节》等卦,便是最早讲家庭问题的。之后,先秦的礼法,汉代的家法,六朝以后出现的家训、家规、家仪,以及近人有关家庭教育的论述，都属家教的范畴。此外，散见于经、史、子、集等中的大量有关家教的名言、名篇，无疑也是家教的重要组成部分。概括而言，主要包括：

“教子义方、严慈相济”的家教原则。家庭教育中，爱子与教子是一对矛盾。传统家教在处理这对矛盾时坚持“教子义方、严慈相济”的原则。“义方”，指行事应该遵守的规范和道理。《左传·隐公三年》中说：“爱子，教之以义方。”《朱子治家格言》中说：“居身务期简朴，教子要有义方。”爱孩子，就要教子以义，遗之以义，而不能喻之以利，遗之以利。

家庭教育不同于其他教育的最大难点就是如何实现“养”与“教”的结合，因此传统家教强调严慈相济。司马光说：“为人母者，不患不慈，患于知爱而不知教也。非他人败之也，母败之也。”“爱之不以道，适所以害之也。”颜之推在《颜氏家训·教子》中列举了一些溺爱害子的故事，深有感触地说：“父母威严而有慈，则子女畏慎而生孝矣，吾见世间无教而有爱，每不能然。”爱护和教育结合起来是家教的重要原则，“无教而有爱”，必将铸成大错。

“孝悌勤俭、耕读传家”的家教规范。家庭教育的目标是家庭与家族的稳定发展和持续繁荣，因此以“孝悌”为中心的伦理教育、以“勤俭”为核心的品德教育以及以“耕读”为主体的处世教育构成了传统家教的主要规范。在伦理教育中，“父子有亲、君臣有义、夫妇有别、长幼有序、朋友有信”的“五伦”构成了主要规范；在品德教育中，包括孝亲、明礼、勤俭、慎言等主要规范。此外，在立身处世方面，与古代的农耕社会与儒家崇学重教传统相联系，传统家教重视耕读传家，将耕田与读书看作理想生活方式加以追求，奠定了中华文明中淡泊明志，清廉高洁的生活情趣。

传统家教规范中，既有处理家庭、邻里之间关系的道德规范，又有忧先乐后、勇于担当的家国情怀。当家教规范与家国大义产生冲突和矛盾时，遵循的是舍小德从大德的原则。如清廉在次序上优先于孝亲。战国时齐国田稷的母亲在得知儿子拿来路不明的钱孝敬自己时说：“孝子之事亲也，尽力致诚。不义之物，不入于馆。为人臣不忠，是为人子不孝也。”“廉”“忠”优先于“孝”，传统家教的原则非常鲜明。

“以身作则、相机而教”的家教方法。鲁迅在《我们怎样教育儿童的？》一文中说：“倘有人作一部历史，将中国历来教育儿童的方法，用书，作一个明确的记录，给人明白我们的古人以至我们，是怎样的被熏陶下来的，则其功德，当不在禹下。”“熏陶”一词，贴切地表达了中国传统家教“以身作则”“潜移默化”的方法。在传统教育思想中，老子的“不言之教”，孔子的“正人先正己”，墨子“染于苍则苍，染于黄则黄”的“素丝”说，都是强调以身作则、潜移默化的道理。颜之推在对子女的教育中也采用以身示范的方法，主张家长要表率示下。他在《治家》篇中说：“夫风化者，自上而行于下者也，自先而施于后者也。”明末清初的理学家孙奇逢在《孝友堂家规》中提出，“立家之规，正须以身作范”。

传统家教还注重相机而教。《颜氏家训》指出：“人生小幼，精神专利，长成已后，思虑散逸，固须早教，勿失机也。”相机而教既包括因时而教，也包括因势利导，因事而教。孟母“断织”、曾子“杀猪”都是因势利导，田稷母亲拒收非法所得，借机对儿子进行廉洁教育则是因事而教的典范。

光大传统家教文化的途径

传统家教文化是古人对家庭教育深入思考的智慧结晶，对传统家教的内容、方法、途径等，通过创造性转化、创新性发展必将对于今天的家庭教育发挥重要作用。从具体路径来说，应当从家庭自觉行动、社会大力倡导和国家制度保障等方面探索光大传统家教文化的出路与对策。

弘扬传统家教文化，家庭要自觉行动，把品德教育作为家庭教育的核心内容。家长对家庭教育的认识越自觉、越科学、家庭教育就越有效。解决现代家庭教育中存在的问题，需要让品德教育回归家庭教育的核心地位。传统家教强调以德为先，把做人作为教育之根本，与“立德树人”的现代教育理念具有一致性。现代社会的家庭教育存在重智育轻德育的问题。家长要增强传承家教文化的自觉性，将中华民族传统美德潜移默化地融入日常家庭教育中，促进孩子的全面发展。

弘扬传统家教文化，社会要大力倡导将家教文化与社会主义核心价值观相融合。要加大对家教文化的研究，对传统家教文化进行创造性转化、创新性发展。弘扬优秀家教传统，要注意辨析与舍弃传统家教中诸如等级观念等不符合现代教育理念的因素，将传统家教与社会主义核心价值观相融合，建立符合中国特色社会主义现实的现代家庭教育体系。要加大对家教文化的宣传力度，主流媒体要充分发挥舆论导向作用，在全社会宣传家庭教育的重要性，让每一个家长确立起重视弘扬传统家教文化的意识，让每一个家长承担起家庭教育的责任和义务。

弘扬传统家教文化，需要寓教于法，寓教于乐，通过他律与自律的结合推动家庭教育高质量发展。2020年，全国妇联、教育部印发了《家长家庭教育基本行为规范》。《中华人民共和国家庭教育促进法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议于2021年10月23日通过，自2022年1月1日起施行。要以贯彻落实《中华人民共和国家庭教育促进法》为契机，不断完善维护家庭成员合法权益、促进家庭功能发挥的法律体系，为光大家教文化提供制度保障。

在注重寓教于法的同时，还要创新家教方式，寓教于乐。“兴于诗、立于礼、成于乐。”中国古代就非常注重礼乐并举，将礼仪寓于游戏、歌舞和故事等艺术形式中进行教育。光大家教文化，要注重继承寓教于乐的传统，发挥美育的德育功能。此外，还要注重家庭教育与学校教育、社会教育的配合，将民族性、科学性、人文性、现代性等和谐地统一起来，真正实现家教文化的现代传承，为时代新人的培育奠定坚实的家教基础。

（作者：鄯爱红，系北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员、北京市委党校教授）