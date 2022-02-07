北服专家揭秘中国冬奥首金战衣设计

2月5日晚，中国短道速滑队获得本届冬奥会中国队首枚金牌。赛场上除了运动员个人的发挥，其他因素对比赛成绩的影响也不可忽略，服装就是其中之一。北京服装学院刘莉教授带领研发团队打破了中国冬季运动比赛服依赖进口的状态，实现了超世界水平的“中国造”。

2019年，北京服装学院作为牵头单位获批的国家重点研发计划“科技冬奥”重点专项“冬季运动与训练比赛高性能服装研发关键技术”项目应运而生。作为负责人的北服刘莉教授与其团队为400多名国家运动员进行了三维测量，追踪运动员的动作，细化研究运动员的皮肤伸展规律，进而精细化设计比赛服的结构，最大程度符合运动员的动作规律。例如，中国速度滑冰队运动员高亭宇的赛服制作，从模型入手到面料制造，曾经对比过56种服装结构，并筛选出最适合中国运动员技战术特点的比赛服结构，经风洞测试将阻力下降超10%。

据刘莉教授介绍，赛服的研制背后有强大的科技助力。国家体育总局在2020年建成两大两小体育风洞，对冬季运动项目的每支队伍都进行了运动姿态的科学化评价与矫正。冬奥赛服所用的所有面料和设计都要提前进行风洞测试，服装减阻可以直接影响比赛成绩，速度提高0.01秒都可能形成关键突破。在风洞里吹过900个小时，110件不同款式，逐步确定各速度类项目的比赛服减阻设计。

此外，刘莉教授团队为雪上项目设计了“堡垒”综合保暖装备，针对女性运动员的户外加热坐垫、保持体能的加热T恤、加热马甲，针对钢架雪车项目方便穿脱的“快拆热裤”，都是立足冬季训练的专项开发。为保存实力，降低“非战斗”减员，刘莉教授研究项目组为每一个高山运动员配备了护具和背甲，使用吸能缓释材料设计成柱状阵列抗冲击结构，运用3D打印实现体型定制，兼顾减阻和防护作用。目前刘莉教授项目组研发的面料性能已经超越了海外采购技术，既防切割，又柔软可穿。(雷嘉)