真金白银留人过年 这些地方交出高分答卷

“让外地的职工留得下，一定要有吸引力，我们政府、企业这次都拿出了真金白银。”苏州市副市长曹后灵说得实在。

“就地过年不能停在口号上，把顾虑搞清楚，让留下来的人心暖了，哪里都有家的感觉。”浙江省金华市副市长、义乌市市长王健介绍了当地针对“痛点”的有效举措。

“要让就地过年的人感觉‘家在远方、情在社区’，我们‘东城社工’入户送温暖、送物资，还举办了很多年味活动。”北京市东城区清水苑社区党委书记宋淑贤说。

2月4日，在国务院联防联控机制发布会上，多地父母官亮出当地办实事、讲实效的做法，只为让就地过年的群众过一个暖心、安心、舒心的春节。

苏州：真金白银给补贴

苏州有800多万外来人口，根据当地人社部门统计，往年大概有15%的外来人口留在苏州过年，今年估计在60%左右。

如何做到过半数外来人口愿意留在苏州？曹后灵说，政府有补贴、企业有补贴。

政府方面，补贴企业留人。对春节期间重点企业安排外地职工留苏过节的，给予每人500元留苏补贴；对2月份重点企业吸纳首次来苏就业的外地劳动力并稳定就业3个月的，给予每人500元的来苏就业补贴；率先兑现发放稳岗返还，去年苏州向27.77万户次企业，发放了稳岗返回资金近27亿元，惠及职工410多万人次。当地还创新推出“留苏优技”线上培训项目，对重点企业在2月份组织留苏职工参加线上培训并且合格的，按照每人300元的标准给予企业培训补贴。

留在苏州，不仅生活好，还有技术学，即满足了公众的生活需要，还满足了他们追求梦想的更高要求。

企业方面出台各种奖励措施，发放“留岗红包”、改善就餐条件、就近安排文艺活动等，以岗留工、以薪留工、以情留工。例如，当地一家民营企业，外地员工春节留岗率达到85%，除了节假日工资以外，对留在苏州过年的员工给予“本地过年”一次性奖励、坚守岗位奖、春节当月超满勤奖励等，员工最高可以获得5700元的留岗奖励。

义乌：心暖了，哪里都是家

“义乌有句俗语‘客人是条龙，不来就要穷’。这次房东的减免租金是群众自愿、群众首创的。”王健说，从最开始给租户主动减免两个月房租的“中国好房东”到在全市党员房东的带头下，越来越多的房东加入免租金队伍，体现了义乌人民重义轻利的良好品德。

群众的主动行为也得到政府的进一步引导，义乌的外来建设者和当地人得以不分彼此共建和谐美好的义乌。

在美好暖心的社会氛围中，义乌留义过年人员从往年的20万人左右，增长到今年的48.7万人，占在乌外地人的48.5%。

王健介绍，义乌出台了17条重点举措，归纳起来是打好“三张牌”：一是打好“政策牌”。发放每人500元的消费券，每人20G手机流量包，给予每家餐饮单位3000元到10万元的补助，免费乘坐公交车、免费停车、免费观看文艺演出、健康体检打5折等福利，积极保障外来建设者“吃住行游购娱”等需求。二是打好“就业牌”，发布“留在义乌”春节招聘专区、开展“春节开工不打烊”线上招聘，保障春节期间用工、务工需求。三是打好“暖心牌”。与全国90个县市区联合，通过媒体连线、云端团聚等方式，为外来建设者寄家书、传问候、解思念。开展免费冬令营、“共吃年夜饭”、“流动家宴”等活动，丰富儿童假期生活，营造浓厚的过年氛围。

北京：年味、温情、关爱齐在线

宋淑贤介绍，除了北京市属公园免费开放和发放2021年度惠民文化消费电子券外，东城也在全区范围组织开展形式多样的“故宫以东”过大年线上新春文化活动，体现浓浓的“年味”。

通过建立就地过年人员微信群，开通服务热线，针对社区老年人和留京过年人员，“东城社工”开展暖心敲门行动，彰显北京的温情。此外，针对社区的物业、环卫、保洁和保安等外来务工留京人员，东城开展新春免费理发活动，并做好空巢、独居、高龄、留守、残疾人等群体的服务，每日开展探视、送餐、照料等关爱服务。（张佳星）